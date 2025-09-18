FIBA Rankings: Παρέμεινε 13η η Ελλάδα παρά το χάλκινο - Άλμα 15 θέσεων η Τουρκία και 13 θέσεων η Κύπρος

Μετά την ολοκλήρωση του φετινού Eurobasket αλλά και των προκριματικών για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027, η FIBA δημοσίευσε τα ανανεωμένα rankings.

H ειδική βαθμολογία της παγκόσμιας ομοσπονδίας, διατηρεί την Ελλάδα στην 13η θέση παρά την επιτυχία του χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket. Και αυτό το σύστημα βαθμολόγησης της FIBA έχει να κάνει με το γεγονός πως βασίζεται σε αλγόριθμο που υπολογίζει πόντους από κάθε επίσημη διοργάνωση τα τελευταία οκτώ χρόνια, δίνοντας μεγαλύτερη βαρύτητα στα πιο πρόσφατα αποτελέσματα.

Αυτό σημαίνει ότι μια επιτυχία, όπως το χάλκινο της Ελλάδας, δεν αρκεί από μόνη της για να φέρει άνοδο, ειδικά όταν οι γύρω ομάδες έχουν σταθερά καλά αποτελέσματα σε συνεχόμενες διοργανώσεις.

Την ίδια στιγμή η Τουρκία, που κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο ανέβηκε κατά 15 θέσεις και πήγε από την 27η στη 12η, ενώ μεγάλο άλμα έκανε και η Κύπρος που πήγε πάνω κατά 13 θέσεις και βρέθηκε στην 71η.

Στις πρώτες θέσεις, στην κορυφή παραμένουν οι ΗΠΑ, ενώ η πρωταθλήτρια Ευρώπης και κόσμου Γερμανία ανέβηκε στη 2η θέση, στέλνοντας έτσι στην 3η τη Σερβία. Την πεντάδα κλείνουν η Γαλλία και ο Καναδάς, ενώ η Ισπανία έπεσε κατά δύο θέσεις και πήγε στο Νο.7