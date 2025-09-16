ΠΑΟΚ: «Σαν σήμερα έφυγε ο αξεπέραστος Ντούντα…»

Ο ΠΑΟΚ δεν ξέχασε τον Ντούσαν Ίβκοβιτς, με την «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ να τον τιμά με ένα post της στα social media.

O ΠΑΟΚ δεν ξεχνά τον Ντούσαν Ίβκοβιτς, ο οποίος έφυγε σαν σήμερα από την ζωή πριν από τέσσερα χρόνια.

Η «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ φρόντισε για ακόμη μία φορά να τον τιμήσει, δημοσιεύοντας ένα μήνυμα στα κοινωνικά του δίκτυα.

Το μήνυμα αναφέρει:

«Σαν σήμερα, πριν από 4 χρόνια «έφυγε» ο αξεπέραστος Ντούσαν Ίβκοβιτς. Τιμούμε τη μνήμη του «Ντούντα», όπως κάναμε και πριν από 4 ημέρες στο Βελιγράδι, με τον τρόπο που αρμόζει σε μία τεράστια μορφή του παγκόσμιου μπάσκετ!»