ΠΑΟΚ: «Σαν σήμερα έφυγε ο αξεπέραστος Ντούντα…»

O ΠΑΟΚ δεν ξεχνά τον Ντούσαν Ίβκοβιτς, ο οποίος έφυγε σαν σήμερα από την ζωή πριν από τέσσερα χρόνια.
Η «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ φρόντισε για ακόμη μία φορά να τον τιμήσει, δημοσιεύοντας ένα μήνυμα στα κοινωνικά του δίκτυα.
Το μήνυμα αναφέρει:
«Σαν σήμερα, πριν από 4 χρόνια «έφυγε» ο αξεπέραστος Ντούσαν Ίβκοβιτς. Τιμούμε τη μνήμη του «Ντούντα», όπως κάναμε και πριν από 4 ημέρες στο Βελιγράδι, με τον τρόπο που αρμόζει σε μία τεράστια μορφή του παγκόσμιου μπάσκετ!»
