Χατζόπουλος: «Όσο είμαι εγώ στο τιμόνι της ομάδας, θα παλεύουμε μέχρι την τελευταία στιγμή»

Οι δηλώσεις του Θανάση Χατζόπουλου στην παρουσίαση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ πραγματοποίησε μία πολύ όμορφη εκδήλωση στη Μηχανιώνα με τον πρόεδρο του τμήματος, Θανάση Χατζόπουλο, να δηλώνει πως όσο είναι στο τιμόνι της ομάδας αυτή θα παλεύει μέχρι τέλους, την ίδια στιγμή που ευχήθηκε το τμήμα να ζήσει ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Ευχαριστούμε που ήρθατε. Η περσινή σεζόν ξεκίνησε από εδώ και μέσα από την αμφισβήτηση έφερε μια τεράστια επιτυχία. Θα μπορούσε να είναι και μεγαλύτερη αλλά αυτός είναι ο αθλητισμός.

Εύχομαι η ομάδα όλη και εσείς να έχετε υγεία και να χαρούμε και πάλι, με την επίτευξη μεγαλύτερων στόχων, όσο είμαι εγώ στο τιμόνι της ομάδας θα παλεύουμε μέχρι την τελευταία στιγμή» ήταν τα λόγια του προέδρου της ΚΑΕ.