Φιλική νίκη της ΑΕΚ επί της Κρεμόνα με «διπλό» Αρμς

Μετά από μια πειστική εμφάνιση, στην πρώτη επι ιταλικού εδάφους δοκιμασία, η ΑΕΚ επιβλήθηκε 82-69 της Κρεμόνα, στο πλαίσιο του Valtellino Summer League.

Η «Βασίλισσα» του Ντράγκαν Σάκοτα ξεκίνησε με τους Φλιώνη, Μπάρτλεϊ, Αρμς, Γκρέι και Σίλβα στο αρχικό σχημα. Έδειξε εξ αρχής την κυριαρχία της και προηγήθηκε στο ημίχρονο με 41-31. Στο 2ο συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και βρέθηκε να προηγείται στο 33’ με 70-55, στη μεγαλύτερη διαφορά του αγώνα.

Δεν χρησιμοποιήθηκε ο Νίκος Χουχούμης, ενώ δε συμπεριλήφθηκε στην αποστολή ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, ο οποίος αποχώρησε για την Ελλάδα, προκειμένου να παραστεί στην κηδεία του παππού του.

Οι «κιτρινόμαυροι» θα αντιμετωπίσουν αύριο (Παρασκευή 05/09, 20:00 ώρα Ελλάδας) στο Σόντριο την ισχυρή Τρέντο.

Τα δεκάλεπτα: 19-20, 31-41, 52-59, 69-82

Κρεμόνα (Πιερλουίτζι): Ανιγκμπόγκο 5(1), Ντ’ Αρκαντζέλι 2, Ουίλις 14(3), Τζόουνς 15(4), Καζάριν 5, Γκαρντ, Γκάλι 3(1), Βερονέζι 5(1), Μπερνς 7(2), Εντιαγέ 13(3).

ΑΕΚ (Σάκοτα): Γκρέι 5, Σκορδίλης 1, Φλιώνης 9, Λεκαβίτσιους 7 (1), Αρσενόπουλος 7 (1), Πετσάρσκι 2, Κουζμίνσκας 9 (2), Μπάρτλεϊ 13 (2), Αρμς 18 ( 2 τρ., 10 ριμπ.), Σίλβα 11.