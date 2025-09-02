ΠΑΟΚ: Επιβεβαιώνεται το ραντεβού σήμερα με την πλευρά Μυστακίδη - Τι δήλωσε ο Χατζόπουλος στο SDNA

Ραντεβού με εκπροσώπους της πλευράς του Αριστοτέλη Μυστακίδη θα έχει σήμερα ο πρόεδρος της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, Θανάσης Χατζόπουλος, μετά την επαφή που υπήρξε τη Δευτέρα μέσω email από τον πρώτο, εκφράζοντας ενδιαφέρον για την ασπρόμαυρη ΚΑΕ.

Το ραντεβού αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα το απόγευμα, χωρίς να υπάρχει κάποια προγραμματισμένη ώρα επ΄αυτού. Το SDNA επικοινώνησε με τον Θανάση Χατζόπουλο, ο οποίος αρκέστηκε να πει πως «προς το παρόν δεν υπάρχει πρόταση εξαγοράς της ΚΑΕ ΠΑΟΚ παρά μόνο ένα ενδιαφέρον. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς θέλουν. Να μπουν ως επενδυτές; Να συνεισφέρουν οικονομικά; Να αγοράσουν την ΚΑΕ; Σήμερα θα μιλήσουμε και μετά θα δούμε τι μπορεί να γίνει».

Σε διαδικτυακή του ανάρτηση πάντως ο πρόεδρος της ΚΑΕ ΠΑΟΚ τα μεσάνυχτα της Δευτέρας τόνισε σχετικά πως «εγώ είμαι ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ» και πως «καλώς η κακώς οι μέτοχοι θα αποφασίσουν».

Μέσα από το ραντεβού λοιπόν αναμένεται να ξεκαθαρίσουν οι προθέσεις του Αριστοτέλη Μυστακίδη σχετικά με την εμπλοκή του στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ και αν όντως στόχος του είναι η απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών, προκειμένου να γίνει εκείνος ο νέος μεγαλομέτοχος του Δικεφάλου.