Ξεμούδιασμα και πρώτο φιλικό για τον ΠΑΟΚ πριν το μεγάλο τεστ κόντρα στη Βιλερμπάν (pics)

Το πρώτο του φιλικό παιχνίδι έδωσε ο ΠΑΟΚ κόντρα στην Αρετσού Καλαμαριάς, με τους παίκτες του Γιούρι Ζντοβτς να... ξεφεύγουν από τη ρουτίνα των καθημερινών και σκληρών προπονήσεων.

Οι ασπρόμαυροι είχαν την ευκαιρία να «βρεθούν» σε συνθήκες αγώνα για πρώτη φορά και μερικές μέρες πριν το σπουδαίο φιλικό και ένα μεγάλο τεστ κόντρα στη Βιλερμπάν επί γαλλικού εδάφους.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΚΑΕ ΠΑΟΚ:

«Μετά από δύο εβδομάδες προπονήσεων και ενός ιδιαίτερα απαιτητικού προγράμματος, το σημερινό φιλικό παιχνίδι, καθαρά προπονητικού χαρακτήρα, με τον ΑΟ Αρετσούς Καλαμαριάς, ήταν μία καλή ευκαιρία για ξεμούδιασμα για τους παίκτες. Παράλληλα ο coach Jure Zdovc είχε τη δυνατότητα να δοκιμάσει αρκετά πράγματα, δίνοντας χρόνο συμμετοχής σε όλους τους παίκτες που ήταν διαθέσιμοι.

Ουσιαστικά επρόκειτο για μία ενδιαφέρουσα προπόνηση, χωρισμένη σε τέσσερις περιόδους, χωρίς τελικό σκορ και με χρόνο συμμετοχής και σε δύο 16χρονα παιδιά, τους διεθνείς Μανώλη Μάνη και Μιχάλη Νούσιο, οι οποίοι συμμετέχουν στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ και χρησιμοποιήθηκαν από τον coach Jure Zdovc.

Οι μόνοι παίκτες που δεν αγωνίστηκαν για τον ΠΑΟΚ mateco ήταν οι Μάρβιν Τζόουνς και Αντώνης Κόνιαρης, λόγω ενοχλήσεων στο δεξί γόνατο και στον οπίσθιο μηριαίο αντίστοιχα.

Η ομάδα του ΠΑΟΚ mateco θα βρεθεί και το μεσημέρι της Πέμπτης στο γήπεδο για την επόμενη προπόνηση και προτού αναχωρήσει (νωρίς το πρωί της Παρασκευής) για την Γαλλία, ενόψει του φιλικού αγώνα με την Βιλερμπάν που θα διεξαχθεί στις 30/8 στην Arena Les Sabbles d’Olonne».