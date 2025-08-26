H Stoiximan στο πλευρό της ΚΑΕ ΠΑΟΚ για τα επόμενα τρία χρόνια

Την σύναψη χορηγικής συνεργασίας με την Stoiximan ανακοίνωσε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, με την στοιχηματική εταιρία να αποτελεί τον μεγάλο χορηγό του Δικεφάλου για τα επόμενα τρία χρόνια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της «ασπρόμαυρης» ΚΑΕ:

«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει με ιδιαίτερη υπερηφάνεια τη σύναψη στρατηγικής συνεργασίας με τη Stoiximan, την κορυφαία εταιρεία online gaming στην Ελλάδα.



Η Stoiximan αναλαμβάνει τον ρόλο του Μεγάλου Χορηγού της ΚΑΕ ΠΑΟΚ για τα επόμενα τρία χρόνια, σε μια συνεργασία που υπερβαίνει τον παραδοσιακό χαρακτήρα μιας αθλητικής χορηγίας και βασίζεται σε κοινές αξίες, όραμα και κοινωνική ευθύνη. Η συμφωνία αυτή έρχεται σε μια κομβική περίοδο για τον ΠΑΟΚ, που βαδίζει προς τον εορτασμό των 100 χρόνων από την ίδρυσή του, με τη Stoiximan στο πλευρό του σε αυτή την επετειακή χρονιά.



Ο Πρόεδρος της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, Θανάσης Χατζόπουλος, δήλωσε:



«Η συνεργασία μας με τη Stoiximan αποτελεί ένα σημαντικό και στρατηγικό βήμα για την ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Δεν πρόκειται απλώς για μια εμπορική συμφωνία, αλλά για μια δυναμική συμμαχία με κοινό όραμα και αξίες. Μαζί με τη Stoiximan σχεδιάζουμε δράσεις που ξεπερνούν τα όρια του αθλητισμού, με έμφαση στον άνθρωπο, στην κοινωνία και στην εμπειρία του φιλάθλου. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που αυτή η συνεργασία ξεκινά σε μια τόσο ξεχωριστή περίοδο, καθώς προετοιμαζόμαστε να τιμήσουμε τα 100 χρόνια ιστορίας του ΠΑΟΚ και να χαράξουμε το μέλλον με σταθερά και γερά θεμέλια».



Ο Commercial Director της Stoiximan Κώστας Διορέλης, ανέφερε:



«Η συνεργασία μας με την ΚΑΕ ΠΑΟΚ αποτελεί μια στρατηγική επιλογή με βαθύ συμβολισμό και ξεκάθαρη στόχευση: να ενισχύσουμε έναν ιστορικό σύλλογο σε μια εμβληματική περίοδο της διαδρομής του και ταυτόχρονα να προσφέρουμε προστιθέμενη αξία στους φιλάθλους και την ευρύτερη κοινωνία. Στη Stoiximan, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην εμπειρία του φιλάθλου – εντός και εκτός γηπέδου κάτι που οι φίλοι του ΠΑΟΚ γνωρίζουν πολύ καλά– και μέσα από αυτή τη συνεργασία σχεδιάζουμε δράσεις που θα ενισχύσουν την περαιτέρω σύνδεση της ομάδας με το κοινό της. Παράλληλα, στο επίκεντρο της παρουσίας μας βρίσκεται και η υλοποίηση πρωτοβουλιών κοινωνικής υπευθυνότητας, που θα έχουν θετικό και απτό αποτύπωμα για την τοπική κοινωνία. Ο ΠΑΟΚ εκπροσωπεί γνήσια αξίες με τις οποίες ταυτιζόμαστε και είναι τιμή μας να βρισκόμαστε συνοδοιπόροι σε αυτή την ιστορική του διαδρομή».



Η Stoiximan επιβεβαιώνει με αυτή τη συνεργασία τη διαχρονική της στήριξη στον ελληνικό αθλητισμό και τη δέσμευσή της να επενδύει σε μακροχρόνιες συνεργασίες με θετικό αποτύπωμα για τους συλλόγους, τα αθλήματα και τους φίλους του αθλητισμού».