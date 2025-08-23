Κοντός: «Ο Σλούκας έπρεπε να έρθει πολύ νωρίτερα, είναι μια μπασκετική εγκυκλοπαίδεια»

Για τον Κώστα Σλούκα μίλησε ο Δημήτρης Κοντός στη Magic Euroleague και για το τι κέρδισε ο Παναθηναϊκός με την απόκτησή του και την πρόθεση παραμονής του και για τα επόμενα χρόνια στην ομάδα.

Αναλυτικά όσα είπε στην εκπομπή του SDNA...

«Ο Κώστας έζησε την εμπιστοσύνη και την αγάπη που μπορεί να μην είχε ξαναζήσει στην καριέρα του πριν. Νομίζω πως έπρεπε να έρθει στον Παναθηναϊκό πολύ νωρίτερα... Αλλά όσα έκανε με το να είναι σε όλους τους τελικούς ο MVP λέει πολλά. Είναι το σημείο αναφοράς στην αλλαγή πλεύσης όλου του Παναθηναϊκού.

Για το αν θα παραμείνει μετά το τέλος του συμβολαίου του: «Να μάθει τις προθέσεις του ο Παναθηναϊκός, αν θέλουν και οι δύο πλευρές.... Δεν χρειάζεται να συζητάμε τώρα. Δε θέλω να σκέφτομαι την στιγμή που θα σταματήσει το μπάσκετ. Είναι ο τελευταίος μεγάλος Έλληνας παίκτης, αφήνω εκτός τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Είναι ο τελευταίος που συνδέει τη μεγάλη γενιά. Είναι το τελευταίο διαμάντι που παίζει.

Με τον Σλούκα ο ΠΑΟ αγόρασε μια μπασκετική εγκυκλοπαίδεια. Επανέφερε την ομάδα στις εργοστασιακές ρυθμίσεις του πρωταθλητισμού. Από τον τρόπο που προπονείται, πως λειτουργεί στην ομάδα. Αγόρασε κάτι που μετά τον Διαμαντίδη είχε λείψει πολύ στον Παναθηναϊκό. Επαγγελματίας με ήθος, στρατιώτης και με ικανότητα και τεχνογνωσία. Είναι ένας πολύ μεγάλος ηγέτης. Ανέβηκε στον ουρανό του ΟΑΚΑ και θα παραμείνει εκεί».

Για το αν θα παραμείνει και μετά το τέλος της αγωνιστικής καριέρας του: «Αντιλαμβάνεται το άθλημα σε πολύ υψηλά στάνταρ. Εχει μια δική του θεωρία, μια δική του ρουτίνα. Έχει γράψει τη δική του ιστορία. Στο τέλος θα καταλάβουμε τι εποχή θα έχει αφήσει. Είναι νωρίς ακόμα, έχει να παίξει, αλλά έχει να δώσει πολλά στο μπάσκετ».