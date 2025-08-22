Κοντός για Σορτς: «Ήταν ακόμα μία... παλαβομάρα αν κοιτάξεις το ρόστερ - Κινηθήκαμε πολύ γρήγορα»

Για τη μεταγραφή του Τι Τζέι Σορτς μίλησε ο Δημήτρης Κοντός στη Magic Euroleague και πως τον απέκτησε ο Παναθηναϊκός, κάνοντας λόγο για ακόμα μία... παλαβομάρα από πλευράς Γιαννακόπουλου.

Όσα είπε για τον Αμερικανό γκαρντ: «Τα βήματα του Σορτς είναι σταθερά και με συνέπεια στην καριέρα του. Ο Σορτς δεν ήρθε στο προσκήνιο φέτος. Πρωτοπροτάθηκε από τον ατζέντη του όταν ήταν στην Βόννη. Επέμενε, έλεγε ότι πρέπει να τον πάρει ο Παναθηναϊκός.

Είναι ένας παίκτης που κάνει τα πιο σταθερά βήματα που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Ο Παναθηναϊκός κινήθηκε πολύ νωρίς. Για να πετύχεις τέτοιες μεταγραφές πρέπει να έχεις την άνεση και το πράσινο φως από την διοίκηση. Όταν ο Γιαννακόπουλος δίνει το πράσινο φως για να προχωρήσει ο Παναθηναϊκός σε ακόμη μία παλαβομάρα άμα κοιτάξεις το ρόστερ...

Κινηθήκαμε πάρα πολύ γρήγορα, πολύ καιρό πριν, με ησυχία και είναι πολύ καλό για τον Παναθηναϊκό που ο Σορτς είναι μέλος του. Θα προσφέρει πολλά. Ξεκίνησε από ομάδες που δεν τις ξέρει το ευρύ κοινό αλλά τα βήματα είναι σταθερά, η προσωπικότητα, η διάθεση για δουλειά είναι τέτοια. Έρχεται για αυτό που προσφέρει και έχει δημιουργήσει ο Παναθηναϊκός. Η επένδυση στο ΟΑΚΑ, δεν υπάρχει παίκτης που να έχουμε μιλήσει και να μη το έχει τονίσει. Όλη αυτή η πρωτοβουλία, η επένδυση για να δημιουργήσει κάτι που είναι σημείο αναφοράς για το ευρωπαϊκό μπάσκετ πλέον έχει παίξει σημαντικό ρόλο».

Για το πώς πρόλαβε τους ανταγωνιστές και για τους παίκτες στην περιφέρεια: «Υπήρχε και ο Μπράουν. Αν δε δώσει η διοίκηση και ο Γιαννακόπουλος το ΟΚ να παρθεί ένα ρίσκο που κοστίζει... Όταν έχεις έναν παίκτη με τριετές συμβόλαιο, άλλα δύο χρόνια με τον Μπράουν και πρέπει παράλληλα βλέποντας την αγορά και έναν παίκτη να μπει και ο παράγοντας της συναισθηματικής τρέλας που έχει ο Παναθηναϊκός και κάνει πράγματα που ξεπερνάνε την λογική.

Αν πας σε άλλη ομάδα να πάρεις κάποια ρίσκα δε θα το επιτρέψει η ομάδα. Βγαίνεις μάγκας αλλά για να σου δοθεί η ευκαιρία πρέπει να πάρεις ένα πράσινο φως τρέλας. Αλλιώς θα περιμένεις. Πολύ καλός παίκτης ο Μπράουν αλλά δεν ταίριαξε. Μιλάμε για παίκτη πρώτης γραμμής. Στα πλέι οφ με την Μακάμπι όλοι έλεγαν ότι πρέπει να έρθει. Τον πήρε ο Παναθηναϊκός με μεγάλο συμβόλαιο. Είναι συνδυαστικά όλα για να γίνει μία μεγάλη μεταγραφή. Υπήρχαν ομάδες που έδιναν περισσότερα χρήματα. Αλλά η επιλογή ήταν ο Παναθηναϊκός για συγκεκριμένους λόγους».