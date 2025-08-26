Eurobasket 2025: Οι ηχηρές απουσίες της διοργάνωσης

Όλοι οι παίκτες θέλουν να αγωνιστούν με την Εθνική τους, όμως δυστυχώς δεν θα καταφέρουν όλα τα μεγάλα ονόματα να δώσουν το «παρών» στο Eurobasket.

Το Eurobasket αποτελεί μία γιορτή του μπάσκετ. Πολλά από τα αστέρια της Ευρώπης και του ΝΒΑ θα δώσουν το «παρών» και θα προσπαθήσουν να οδηγήσουν τις χώρες τους στην κορυφή της Ευρώπης.

Ωστόσο, δεν είναι λίγα τα μεγάλα ονόματα, τα οποία για τον έναν ή τον άλλον λόγο δεν θα καταφέρουν να αγωνιστούν και να φορέσουν τη φανέλα με το εθνόσημο.

ΜΑΤΙΑΣ ΛΕΣΟΡ

Ο Γάλλος σέντερ του Παναθηναϊκού AKTOR τραυματίστηκε σοβαρά στο παιχνίδι με την Μπασκόνια, καθώς έσπασε το πόδι του. Κατάφερε να συμμετέχει στο Final-Four της Euroleague, όμως έμεινε εκτός των τελικών του ελληνικού πρωταθλήματος. Ο 29χρονος ήταν θεωρητικά αδύνατο να είναι έτοιμος για το Eurobasket και έτσι δεν συμπεριλήφθηκε στο ρόστερ του Φρεντερίκ Φοτού.

ΕΒΑΝ ΦΟΥΡΝΙΕ

Ο αστέρας του Ολυμπιακού είναι ακόμη ένας παίκτης που δεν θα μπορέσει να φορέσει τη φανέλα της Γαλλίας στο Eurobasket. O 32χρονος αντιμετώπισε ένα πρόβλημα στον αστράγαλο και έτσι αναγκάστηκε να μείνει εκτός. Σημειώνεται πως αυτό είναι το πρώτο Eurobasket που θα χάσει από όταν άρχισε να αγωνίζεται με την Εθνική Ανδρών.

ΒΙΚΤΟΡ ΟΥΕΜΠΑΝΙΑΜΑ

Ο «Ουέμπι» αποτελεί το μεγάλο αστέρι των Σαν Αντόνιο Σπερς και μπορεί να γίνει από τους κορυφαίους παίκτες όλων των εποχών. Ο νεαρός ΝΒΑερ υπέστη φλεβική θρόμβωση στον ώμο και έτσι έμεινε εκτός του ρόστερ της Γαλλίας. Σημειώνεται πως πλέον έχει ξεπεράσει το πρόβλημά του και έχει επιτρέψει στις προπονήσεις ώστε να είναι έτοιμος για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

ΡΟΥΝΤΙ ΓΚΟΜΠΕΡ

Ο Γάλλος σέντερ είχε δώσει το «παρών» τέσσερα συνεχόμενα καλοκαίρια αλλά φέτος αποφάσισε να βάλει σε προτεραιότητα τον εαυτό του. Όπως ο ίδιος δήλωσε, αποφάσισε να συγκεντρωθεί αυτό το καλοκαίρι στο σώμα του, στην οικογένειά τους και στον γιο του. Έτσι, αποτελεί ακόμα μία μεγάλη απουσία για τη Γαλλία.

ΒΕΝΣΑΝ ΠΟΥΑΡΙΕ

Ο σέντερ της Αναντολού Εφές δεν βρισκόταν στο 100% στην προετοιμασία της Γαλλίας. Οι ιατρικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξε πως αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα στο γόνατο και έτσι έμεινε εκτός της 12άδας που θα έχει στη διάθεσή του ο Φρεντερίκ Φοτού.

ΛΟΡΕΝΖΟ ΜΠΡΑΟΥΝ

Ο Ισπανός αστέρας παρά την ηλικία του (34) συνεχίζει να αποτελεί έναν από τους καλύτερους παίκτες στη θέση του. Παρά το γεγονός πως βρέθηκε στην προεπιλογή της εθνικής του, ο ίδιος για προσωπικούς λόγους έκανε ένα βήμα πίσω και δεν θα συμμετέχει στο Eurobasket.

ΑΛΜΠΕΡΤΟ ΑΜΠΑΛΝΤΕ

Ο 29χρονος ήταν εκτός προπονήσεων και η συμμετοχή του μόνο σίγουρη δεν ήταν. Τελικά, λίγες μέρες πριν το πρώτο τζάμπολ της διοργάνωσης, η ισπανική Ομοσπονδία επιβεβαίωσε πως ο Αμπάλντε δεν θα δώσει το «παρών» αφού θα μείνει στα «πιτς» για 2-3 εβδομάδες με πρόβλημα στον προσαγωγό.

ΤΖΕΡΕΜΙ ΣΟΧΑΝ

Ακόμη ένα ΝΒΑερ που δεν θα καταφέρει να αγωνιστεί στο Eurobasket. Ο άσος των Σαν Αντόνιο Σπερς αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα στην γάμπα και η Ομοσπονδία της Πολωνίας έκανε γνωστό πως αυτός ο τραυματισμός θα του στερήσει την συμμετοχή του στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

ΛΟΥΚΑ ΓΚΑΡΖΑ

Ο παίκτης των Μπόστον Σέλτικς δεν θα καταφέρει να αγωνιστεί στο Eurobasket ούτε λόγω ενός τραυματισμού, ούτε λόγω μίας προσωπικής απόφασης. Ο Κέλτης ήθελε να αγωνιστεί αλλά τελικά τη θέση του νατουραλιζέ πήρε ο Ξαβιέ Καστανέδα. Βέβαια, σημειώνεται πως ο τελευταίος αντιμετώπισε πρόβλημα τραυματισμού και τελικά επιλέχθηκε ο Τζον Ρόμπερσον.

ΝΤΖΑΝΑΝ ΜΟΥΣΑ

Ο παίκτης της Ντουμπάι BC πέρασε την πόρτα του χειρουργείου πρόσφατα και η ανάρρωση του θα πάρει λίγες περισσότερες εβδομάδες από ότι υπολόγιζε. Έτσι, δεν θα μπορέσει να βρεθεί στο Eurobasket με την Βοσνία, καθώς θα συνεχίσει την αποθεραπεία του για να είναι έτοιμος για τη νέα σεζόν.

ΜΟΡΙΤΖ ΒΑΓΚΝΕΡ

O Βάγκνερ υπέστη ρήξη χιαστού και έτσι έχασε το τέλος της σεζόν με τους Ορλάντο Μάτζικ. Ο αδελφός του Φραντζ, έκανε γνωστό πως δεν θα αγωνιστεί στο Eurobasket, καθώς στόχος του είναι να καταφέρει να αγωνιστεί στο ΝΒΑ τη σεζόν 2025-26. Θα συνεχίσει, λοιπόν, την αποθεραπεία του, και δεν θα μπορέσει να βοηθήσει τους συμπαίκτες του.

ΤΟΜΑΣ ΣΑΤΟΡΑΝΣΚΙ

Ακόμη μία απουσία της τελευταίας στιγμής. Λίγες μέρες πριν την έναρξη του Eurobasket ο αστέρας της Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε πως αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα στην πλάτη. Έτσι, δεν θα μπορέσει να δώσει το «παρών» στην διοργάνωση και θα προετοιμαστεί ώστε να είναι έτοιμος για τη νέα σεζόν.