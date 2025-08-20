Αποκάλυψε τα νούμερα στις φανέλες των παικτών του ο ΠΑΟΚ (pic)

Τους αριθμούς που επέλεξαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ να φέρουν στις φανέλες τους για τη σεζόν 2025-26, γνωστοποίησε η “ασπρόμαυρη” ΚΑΕ.

«Νέα σεζόν, νέοι αριθμοί» σχολίασε σχετικά η ΚΑΕ ΠΑΟΚ με τις επιλογές των παικτών του Δικεφάλου, εξηγώντας και τους λόγους που ο κάθε παίκτης πήρε τον αριθμό που ήθελε.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ασπρόμαυρη ΚΑΕ:

«Νέα σεζόν για τον ΠΑΟΚ, νέα ομάδα με πολλούς νέους παίκτες, αλλά και αρκετά γνώριμα πρόσωπα. Ποιους αριθμούς επέλεξαν οι παίκτες της ομάδα μας; Ποιοι κράτησαν τους ίδιους αριθμούς και ποιοι πήγαν σε μία διαφορετική επιλογή από την προηγούμενη σεζόν ή σε σχέση με την προηγούμενη φορά που αγωνίστηκαν στον ΠΑΟΚ;

Αναλυτικά οι επιλογές των παικτών του ΠΑΟΚ mateco και μερικές ιστορίες για τις επιλογές τους…

2: Cleveland Melvin

Τον ίδιο αριθμό που είχε πέρσι όταν αγωνιζόταν στη Γαλλική Cholet, το «2» επέλεξε o Cleveland Melvin και στον ΠΑΟΚ mateco. Ο Αμερικανός φόργουορντ και σε άλλες σεζόν της καριέρας του αγωνίστηκε με το «2».

6: Αντώνης Κόνιαρης

Τον αριθμό «6» είχε στη φανέλα του ο Αντώνης Κόνιαρης και στην προηγούμενή του θητεία στον ΠΑΟΚ. Στο ξεκίνημά του ωστόσο, όταν δηλαδή σε ηλικία 16 ετών συμμετείχε στις εκδηλώσεις της ανδρικής ομάδας του ΠΑΟΚ, φορούσε το «18», αλλά τόσο στην Εθνική ομάδα, όσο και σε όλες σχεδόν τις υπόλοιπες ομάδες που αγωνίστηκε, είχε το «6» στη φανέλα του.



10: Διαμαντής Σλαφτσάκης

Για πρώτη φορά στην καριέρα του Διαμαντής Σλαφτσάκης θα αγωνιστεί με το «10». Την προηγούμενη φορά που αγωνίστηκε στον ΠΑΟΚ, είχε επιλέξει το «13», ενώ στη διάρκεια της καριέρας του έχει φορέσει διαφορετικά νούμερα, όπως «1», «3», «4», «7», «11», «15», «22», ενώ έχει φορέσει και το «9» με την Εθνική ομάδα!

13: Θοδωρής Ζάρας

Τον αριθμό «13», που φορούσε στα δύο προηγούμενα χρόνια (2017-19) που αγωνίστηκε στον ΠΑΟΚ, αλλά και σε όλη σχεδόν τη διάρκειας της καριέρας του, επέλεξε ο Θοδωρής Ζάρας και για την επόμενη σεζόν. Χρειάστηκε να πάμε πολύ πίσω, στο ξεκίνημα της καριέρας του (2008), για να βρούμε τον Θοδωρή Ζάρα με το «9» στο ΙCBS και λίγο αργότερα στην Καβάλα ή με το «6» στην ομάδα της Λάρισας (ΑΕΛ) και το «8» στον Κολοσσό. Μετά από έναν τραυματισμό τη σεζόν 2010-11, αποφάσισε να πάρει το «γρουσούζικο» για πολλούς «13» και αυτό φοράει τα τελευταία 14 χρόνια, όπου κι αν έχει αγωνιστεί από τότε!

16: K.J. Jackson

Τον αριθμό «16» που φορούσε και τη σεζόν 2020-21 στη Ρουμανία με την Sibiu, στην πρώτη του χρονιά στην Ευρώπη, επέλεξε να φορέσει στον ΠΑΟΚ o K.J. Jackson. Ο Αμερικανός γκαρντ έχει αγωνιστεί με διάφορα νούμερα στη διάρκεια της καριέρας, όπως για παράδειγμα το «0», το οποίο φορούσε στη διάρκεια της περσινής σεζόν στη Sopron, αλλά και νωρίτερα όταν αγωνίστηκε στη Γαλλία. Φέτος επέλεξε να επιστρέψει στο «16».

17: Marvin Jones

Στην πρώτη του θητεία στον ΠΑΟΚ, τη σεζόν 2021-22, ο Μarvin Jones είχε επιλέξει τον αριθμό «24», αριθμό τον οποίο επέλεξε και σε άλλες περιπτώσεις. Αυτή την φορά η επιλογή του ήταν το «17», αριθμό τον οποίο είχε και πέρσι, όταν αγωνίστηκε στη Bilbao. Το «17», φορούσε και τη σεζόν 2023-24 στη Buducnost.

18: Νίκος Περσίδης

Το αγαπημένο του «18» επέλεξε και φέτος ο Νίκος Περσίδης. Ο έμπειρος φόργουορντ φορούσε και πέρσι, στην πρώτη του σεζόν στον ΠΑΟΚ τον αριθμό «18», ο οποίος τον συντροφεύει σε όλα σχεδόν τα χρόνια της επαγγελματικής του καριέρας.

20: Κωνσταντίνος Ιατρίδης

Ο Κωνσταντίνος Ιατρίδης, άφησε το «13» που φόρεσε στη διάρκεια της περσινής σεζόν και επέστρεψε στον αριθμό «20». Τον αριθμό δηλαδή που είχε στη φανέλα του και την σεζόν 2018-19, όταν και αγωνίστηκε για πρώτη φορά στην ανδρική ομάδα του ΠΑΟΚ.

22: Stephen Brown

Το «2» που φορούσε πέρσι στην Nymburk και το «22» που είχε μία χρονιά νωρίτερα στην Πολωνία, είναι τα δύο νούμερα που είχε σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του ο Stephen Brown. O Cleveland Melvin είχε προλάβει να επιλέξει το «2», αριθμό που είχε από τα κολεγιακά του χρόνια στο Bucknell ο Stephen Brown, οπότε ακολούθησε την επιλογή του «22», το οποίο και θα φοράει στον ΠΑΟΚ mateco.

25: Γιώργος Φίλλιος

Ως μέλος της ομάδας παίδων του ΠΑΟΚ, με την οποία αναδείχθηκε και Πρωταθλητής Ελλάδας, ο Γιώργος Φίλλιος αγωνιζόταν με το νούμερο «15». Στα πρώτα χρόνια της επαγγελματικής του καριέρας, αλλά και στην Εθνική εφήβων φορούσε το «10» και στον ΠΑΟΚ την επόμενη σεζόν θα αγωνιστεί με το «25».

26: Ben Moore

Τον αριθμό «26», με τον οποίο αγωνίστηκε στη διάρκεια της περσινής σεζόν στο Ισραήλ επέλεξε ο Ben Moore. Τον ίδιο αριθμό φορούσε στα περισσότερα χρόνια της επαγγελματικής του καριέρας.

31: Χρήστος Μανθόπουλος

Ο Χρήστος Μανθόπουλος διατήρησε τον αριθμό «31» που είχε επιλέξει και πέρσι στην πρώτη του σεζόν ως επαγγελματίας στον ΠΑΟΚ και στο διάστημα που ήταν στο ρόστερ της ομάδας, προτού δοθεί δανεικός στον ΚΑΟΧ, όπου φορούσε το «13».

33: Tomas Dimsa

Ο Λιθουανός θα αγωνιστεί στον ΠΑΟΚ με το «33», αριθμό που τον ακολουθεί σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του. Είτε στη Ζαλγκίρις που πέρασε τα περισσότερα χρόνια της καριέρας του, είτε στην Εθνική ομάδα της Λιθουανίας, είτε στις άλλες Ευρωπαϊκές ομάδες στις οποίες αγωνίστηκε. Μοναδική εξαίρεση η Γραν Κανάρια, στην οποία είχε αγωνιστεί με το «9».