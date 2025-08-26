Eurobasket 2025: Το ΝΒΑ «λάμπει» στην Ευρώπη

Το Eurobasket 2025 πλησιάζει και μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του ΝΒΑ θα «λάμψουν» στα ευρωπαϊκά παρκέ.

Το Eurobasket 2025 βρίσκεται προ των πυλών και κάποιοι από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο θα δώσουν το «παρών». Μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του ΝΒΑ θα αγωνιστούν στη διοργάνωση και θα προσπαθήσουν να οδηγήσουν τις εθνικές τους στη ζώνη των μεταλλίων.

Φυσικά, τα ονόματα που ξεχωρίζουν με μία πρώτη ματιά είναι αυτά των Γιάννη Αντετοκούνμπο, Λούκα Ντόντσιτς και Νίκολα Γιόκιτς, όμως υπάρχουν περισσότεροι αστέρες του «μαγικού κόσμου» που θα τα δώσουν όλα για τη χώρα του.

ΒΟΣΝΙΑ ΚΑΙ ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ

ΓΙΟΥΣΟΥΦ ΝΟΥΡΚΙΤΣ

Ο Γιουσούφ Νούρκιτς από το 2012 που αγωνίζεται με την εθνική Ανδρών έχει σχεδόν double-double μέσο όρο (14,8 πόντοι και 8,9 ριμπάουντ). Ο 30χρονος πρέπει να δώσει το... 110% του αν θέλει η Βοσνία να περάσει τη φάση των ομίλων, κάτι που δεν κατάφερε στην προηγούμενη διοργάνωση.

O NBAερ, ωστόσο, φαίνεται να μη βρίσκεται σε καλή φυσική κατάσταση. «Ο Νούρκιτς είναι εκτός φόρμας και μετά βίας μπορεί να τρέξει» είχε πει ο Μπετσιράγκιτς για τον παίκτη του και μένει να φανεί αν θα μπορέσει να βρει ρυθμό μέχρι το πρώτο τζάμπολ του Eurobasket.

ΓΑΛΛΙΑ

ΖΑΚΑΡΙ ΡΙΣΑΣΕ, ΓΚΕΡΣΟΝ ΓΙΑΜΠΟΥΣΕΛΕ

Η Γαλλία, όπως και σε όλες τις διοργανώσεις που συμμετέχει, είναι από τα φαβορί. Παρά το γεγονός πως θα λείπουν αρκετοί σημαντικοί παίκτες, οι «Τρικολόρ» και πάλι θα έχουν ένα ρόστερ γεμάτο «αστέρια». Φέτος ξεχωρίζει ένας παίκτης που τώρα θέλει να αποδείξει πράγματα, ο Ζακαρί Ρισασέ. Ο 20χρονος φόργουορντ των Ατλάντα Χοκς ολοκλήρωσε την πρώτη του σεζόν στο ΝΒΑ και έδειξε πως έχει... αρκετά υψηλό ταβάνι.

Συμπαραστάτη θα έχει και έναν παίκτη με εμπειρία τόσο από τον «μαγικό κόσμο» όσο και από τα ευρωπαϊκά γήπεδα, τον πρώην αστέρα της Ρεάλ Μαδρίτης και των Φιλαδέλφεια Σίξερς, Γκέρσον Γιαμπουσέλε, ο οποίος θα αγωνίζεται στους Νιου Γιορκ Νικς πλέον.

Ακόμα, η Γαλλία θα έχει τον Άλεξ Σαρ και τον Μπιλάλ Κουλιμπαλί, οι οποίοι αγωνίζονται στους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΝΤΕΝΙΣ ΣΡΕΝΤΕΡ, ΦΡΑΝΤΖ ΒΑΓΚΝΕΡ

Η Γερμανία κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο το 2023 και σίγουρα θέλει να βρεθεί ξανά στη ζώνη των μεταλλίων. O Ντένις Σρέντερ είχε κερδίσει το βραβείο του MVP της διοργάνωσης (19,1 πόντοι, 2 ριμπάουντ, 6,1 ασίστ) ενώ και στους Ολυμπιακούς Αγώνες είχε ξεχωρίσει με τη φανέλα της εθνικής του (17,2 πόντοι, 2,5 ριμπάουντ, 7,5 ασίστ). Ο 32χρονος αποτελεί μόνιμη απειλή για τις αντίπαλες ομάδες και θα κάνει ό,τι μπορεί για να οδηγήσει τη Γερμανία σε μία ακόμη επιτυχία.

Μαζί του θα έχει τον Φραντζ Βάγκνερ. Ο αστέρας των Ορλάντο Μάτζικ σε όλες τις διοργανώσεις που έχει αγωνιστεί με τη Γερμανία έχει πάνω από 15 πόντους κατά μέσο όρο και σε ηλικία μόλις 23 ετών αποτελεί μία ηγετική φιγούρα στο παρκέ. Το μόνο σίγουρο είναι πως θα συνεχίσει να βελτιώνεται, ειδικά όσο παίρνει εμπειρίες από τον «μαγικό κόσμο».

Βέβαια, σημειώνεται πως η Γερμανία θα έχει ακόμη έναν παίκτη των Μάτζικ στο ρόστερ της, αφού το «παρών» στο Eurobasket θα δώσει και ο Τρίσταν Ντα Σίλβα.

ΕΛΛΑΔΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΝΜΠΟ

Φυσικά, από το ρόστερ της Εθνικής Ελλάδας ξεχωρίζει η παρουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο «Greek Freak» είναι από τους καλύτερους παίκτες στο ΝΒΑ και αποτελεί τον απόλυτο αστέρα στους Μιλγουόκι Μπακς. O 30χρονος σούπερσταρ θέλει μία διάκριση με την Ελλάδα και η φετινή χρονιά αποτελεί μεγάλη ευκαιρία, καθώς είναι αρκετά πιθανό το Eurobasket να είναι η τελευταία διοργάνωση μίας «χρυσής» γενιάς.

Ο Ιωάννης Παπαπέτρου αποσύρθηκε από την αγωνιστική δράση, ενώ ο Νικ Καλάθης έμεινε εκτός λόγω τραυματισμών. Την ίδια ώρα, Κώστας Σλούκας και Κώστας Παπανικολάου ενδέχεται να μην προλάβουν άλλη διοργάνωση με το εθνόσημο. Έτσι, όλοι οι διεθνείς θα δώσουν το... 200% για να κατακτήσουν ένα μετάλλιο.

ΙΣΠΑΝΙΑ

ΣΑΝΤΙ ΑΛΝΤΑΜΑ

Η Ισπανία αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα ενόψει του Eurobasket και θα παραταχθεί με αρκετές απουσίες. Ο Σέρτζιο Σκαριόλο μόνο εύκολο έργο δε θα έχει, όμως ευτυχώς για τον ίδιο θα έχει τον Σάντι Αλντάμα. Ο άσος των Μέμφις Γκρίζλις είχε χάσει μερικές προπονήσεις αλλά ξεπέρασε το πρόβλημα που τον ταλαιπώρησε και έτσι τέθηκε στη διάθεση του έμπειρου κόουτς.

Οι Ισπανοί χρειάζονται στο 100% τον ΝΒΑερ, ο οποίος έχει ξεχωρίσει και στις τρεις διοργανώσεις που έχει αγωνιστεί με το εθνόσημο. Συνολικά με την εθνική έχει κατά μέσο όρο 15,3 πόντους, 7,2 ριμπάουντ και 1,4 ασίστ και θα χρειαστεί να ηγηθεί της ομάδας στο Eurobasket.

ΛΕΤΟΝΙΑ

ΚΡΙΣΤΑΠΣ ΠΟΡΖΙΝΓΚΙΣ

Η Λετονία είναι... άλλη ομάδα από όταν την ανέλαβε ο Λούκα Μπάνκι και αυτή θα είναι η πρώτη φορά που θα έχει στη διάθεσή του ο κόουτς τον Κρίσταπς Πορζίνγκις. Ο αστέρας των Ατλάντα Χοκς ήταν κομβικός για την πορεία των Μπόστον Σέλτικς στους τελικούς του ΝΒΑ το 2024 και θέλει να επιστρέψει στη φόρμα του μετά τα προβλήματα που πέρασε τη σεζόν που ολοκληρώθηκε.

Ο 30χρονος έχει αγωνιστεί σε μόλις ένα Eurobasket το 2017 και οδήγησε τη χώρα του στην πέμπτη θέση, έχοντας κατά μέσο όρο 23,6 πόντους και 5,9 ριμπάουντ. Το 2023 με τη Λετονία σε δύο αγώνες είχε 51 πόντους, 28 ριμπάουντ και 6 μπλοκ και έτσι την έστειλε στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Σίγουρα θέλει να συνεχίσει να βοηθάει τη Λετονία και ιδανικά να πανηγυρίσει και ένα μετάλλιο.

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

ΓΙΟΝΑΣ ΒΑΛΑΝΤΣΙΟΥΝΑΣ

Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας μας απασχόλησε στην Ελλάδα λόγω της συμφωνίας που είχε με τον Παναθηναϊκό AKTOR και το... θρίλερ της μεταγραφής που ποτέ δεν ολοκληρώθηκε, αφού δεν τον άφησαν ελεύθερο τελικά οι Ντένβερ Νάγκετς.

Όμως, είναι σίγουρο πως θα μας απασχολήσει ξανά το καλοκαίρι, αφού είναι από τους πιο σημαντικούς παίκτες της Λιθουανίας. Ο 33χρονος σέντερ φέρνει μαζί του πολύτιμη εμπειρία, ενώ θα θέλει να δείξει στη νέα του ομάδα πως αξίζει χρόνο συμμετοχής τη νέα σεζόν.

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ

ΝΙΚΟΛΑ ΒΟΥΤΣΕΒΙΤΣ

Ο Νίκολα Βούτσεβιτς είναι ο απόλυτος αστέρας στο Μαυροβούνιο. Ο παίκτης των Σικάγο Μπουλς θα αγωνιστεί για τέταρτη φορά στη διοργάνωση και θέλει να βοηθήσει τη χώρα του να περάσει τη φάση των «16», κάτι που δεν έχει καταφέρει από το ντεμπούτο της το 2011.

Ο 34χρονος με 14 χρόνια εμπειρίας στο ΝΒΑ στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2023 είχε κατά μέσο όρο 19,9 πόντους και 8,8 ριμπάουντ σε 5 ματς και θέλει να συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό με την εθνική.

ΣΕΡΒΙΑ

ΝΙΚΟΛΑ ΓΙΟΚΙΤΣ, ΜΠΟΓΚΝΤΑΝ ΜΠΟΓΚΝΤΑΝΟΒΙΤΣ

Η Σερβία είναι η εθνική με τους περισσότερους ΝΒΑερς και αποτελεί ένα από τα φαβορί για το χρυσό στο Eurobasket. Ο κορυφαίος παίκτης στην ομάδα δεν είναι άλλος από τον Νίκολα Γιόκιτς. O 3 φορές MVP του «μαγικού κόσμου» αποτελεί το σημαντικότερο «όπλο» του Σβέτισλαβ Πέσιτς, αλλά όχι και το μόνο.

Πέρα από τον θρύλο των Ντένβερ Νάγκετς, η Σερβία έχει ακόμα μαζί της τον Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς. O γκαρντ των Λος Άντζελες Κλίπερς είναι... πολυβόλο και είναι μόνιμη πηγή κινδύνου για τις αντίπαλες άμυνες.

Φυσικά, αξίζει να αναφερθεί ακόμα πως οι Νίκολα Τόπιτς, Νίκολα Γιόβιτς και Τρίσταν Βούτσεβιτς φοράνε τη φανέλα της Εθνική Σερβίας.

ΣΛΟΒΕΝΙΑ

ΛΟΥΚΑ ΝΤΟΝΤΣΙΤΣ

Το πιο «λαμπερό» όνομα στο ρόστερ της Σλοβενίας δεν είναι άλλο από αυτό του Λούκα Ντόντσιτς. Ο 26χρονος αστέρας ετοιμάζεται για την πρώτη του ολόκληρη σεζόν ως το πρόσωπο των Λος Άντζελες Λέικερς και έχει δουλέψει πολύ το σώμα του. Αυτή την off-season έχει καταφέρει να χάσει 14 κιλά και βρίσκεται στην καλύτερη φυσική κατάσταση της καριέρας του.

Την ίδια ώρα, θέλει να δώσει απαντήσεις για τα όσα είχαν βγει από τον οργανισμό των Ντάλας Μάβερικς και σίγουρα θα τα δώσει όλα για να οδηγήσει τη Σλοβενία όσο πιο ψηλά μπορεί.

ΤΟΥΡΚΙΑ

ΑΛΠΕΡΕΝ ΣΕΝΓΚΟΥΝ

Ο Εργκίν Αταμάν έχει συμπεριλάβει στο ρόστερ του τον Αλπερέν Σενγκούν, και πώς άλλωστε θα μπορούσε να μην το κάνει; Ο 23χρονος είναι από τους πιο σημαντικούς παίκτες των Χιούστον Ρόκετς τα τελευταία τέσσερα χρόνια και σταδιακά κάνει βήμα προόδου. Φέτος αγωνίστηκε και για πρώτη φορά στην καριέρα του στα play-offs του ΝΒΑ και έρχεται με... φόρα στο Eurobasket.

Σημειώνεται πως αυτός δε θα είναι ο μόνος παίκτης του «μαγικού κόσμου» που θα έχει στη διάθεσή του ο Εργκίν Αταμάν, αφού και ο Άντεμ Μπόνα βρίσκεται στις επιλογές του.

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

ΛΑΟΥΡΙ ΜΑΡΚΑΝΕΝ

Ο Λάουρι Μαρκάνεν είναι ο ηγέτης και ο απόλυτος αστέρας της Φινλανδίας και στα φιλικά της εθνικής ενόψει του Eurobasket έδειξε πως βρίσκεται σε καταπληκτική φόρμα. Σε τρία ματς κόντρα σε Πολωνία και Βέλγιο μέτρησε 121 πόντους (40,3 κατά μέσο όρο), έχοντας 68,6% τα δίποντα και 53,8% από το τρίποντο.

Ο 28χρονος κάθε φορά που αγωνίζεται με το εθνόσημο κάνει τρομερές εμφανίσεις (22,0 πόντοι, 7,6 ριμπάουντ, 1,7 ασίστ κατά μέσο όρο) και είναι ο άνθρωπος που μπορεί να οδηγήσει τη Φινλανδία στην υπέρβαση.