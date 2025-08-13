Δεν κινούνται για την απόκτηση του Γκίντι οι Ουόριορς

Οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς δεν προσπαθούν να αποκτήσουν τον Τζος Γκίντι, καθώς μια τέτοια κίνηση θα ήταν πολύ περίπλοκη οικονομικά.

Ο Τζος Γκίντι έχει γίνει ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα του ΝΒΑ το τελευταίο διάστημα και έχει συνδεθεί με διάφορες ομάδες. Μία από αυτές είναι οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς. Όμως, φαίνεται πως δεν πρόκειται να γίνει παίκτης των «Πολεμιστών».

Σύμφωνα με το «ClutchPoints» οι Ουόριορς δεν... ψάχνονται για τον 22χρονο, καθώς μία τέτοια κίνηση θα ήταν περίπλοκη οικονομικά. Αν γινόταν διπλό sign-and-trade οι Ουόριορς θα ενεργοποιούσαν το hard cap και τότε θα έπρεπε να «αποχωριστούν» περισσότερα συμβόλαια για να ολοκληρωθεί το deal.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε ο Γκίντι σε 70 ματς είχε κατά μέσο όρο 14,6 πόντους, 8,1 ριμπάουντ, 7,2 ασίστ και 1,2 κλεψίματα.