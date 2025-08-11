Παρελθόν από την Μακάμπι ο Γιοκουμπάιτις (pic)

Ο Ρόκας Γιοκουμπάιτις αποτελεί παρελθόν από την Μακάμπι Τελ Αβίβ και αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στην Μπάγερν Μονάχου.
Η ισραηλινή ομάδα ανακοίνωσε και επίσημα την αποχώρησή του από τον σύλλογο και τον ευχαρίστησε για όσα προσέφερε, ενώ του ευχήθηκε και τα καλύτερα για το μέλλον του.
Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε ο Λιθουανός άσος είχε 12,6 πόντους, 4,7 ασίστ και 3,2 ριμπάουντ κατά μέσο όρο στην Euroleague.
Maccabi Tel Aviv basketball club thanks Rokas Jokubaitis and wishes him success on his future path 🙏 pic.twitter.com/1MHSx003fl— Maccabi Tel Aviv BC 🇮🇱 (@MaccabiTLVBC) August 11, 2025