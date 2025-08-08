Πάτησε Αθήνα ο Ρισόν Χολμς για λογαριασμό του Παναθηναϊκού!

Το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού, Ρισόν Χολμς, προσγειώθηκε στο Ελ. Βενιζέλος, με τον Αμερικανό σέντερ να έρχεται για να θωρακίσει την ρακέτα των «πρασίνων».

Ημέρα... Ρισόν Χολμς είναι η σημερινή στον Παναθηναϊκό. Ο εκρηκτικός σέντερ προσγειώθηκε στο Ελ. Βενιζέλος μέσω Κωνσταντινούπολης, με τον Αμερικανό ψηλό να αποτελεί το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του «τριφυλλιου».

Όπως αποκάλυψε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος το βράδυ της Πέμπτης (7/8), με τοποθέτηση του στο instagram, ο Χολμς υπέγραψε το συμβόλαιο του και πλέον το μόνο που απομένει για να ολοκληρωθεί η μεγάλη κίνηση των «πρασίνων» είναι οι επίσημες ανακοινώσεις.

Να σημειώσουμε, όπως αποκαλύφθηκε στην προηγούμενη Μagic Euroleague, ο 31χρονος ψηλός υπέγραψε για 1+1 χρόνο με τον Παναθηναϊκό, με τις απολαβές του να αγγίζουν τα 2.35 εκατομμύρια ευρώ για τον πρώτο χρόνομ με κοινή οψιόν ανανέωσης για την δεύτερη χρονιά.

Ο Χολμς θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην καριέρα του στην Ευρώπη, μετά από 489 αγώνες κανονικών περιόδων στο NBA με τους Φιλαντέλφια Σίξερς, Φοίνιξ Σανς, Σακραμέντο Κινγκς, Ντάλας Μάβερικς και Ουάσινγκτον Γουίζαρντς, στους οποίους μέτρησε 8.5 πόντους, 5.3 ριμπάουντ και 1 ασίστ.