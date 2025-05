Η σειρά πλέον είναι στο 2-2 και όλα θα κριθούν την Τρίτη, με την «πράσινη» ΚΑΕ να αναφέρει: «Ποτέ μην υποτιμάτε τη δύναμη ενός πρωταθλητή! Το σπίτι μας περιμένει».

Υπενθυμίζουμε πως ήδη για την αναμέτρηση έχει γίνει sold out.

Η σχετική ανάρτηση:

Never underestimate the power of a champion! 💪



Our home is waiting… #WeTheGreens #paobcaktor #LiveTheGreenMagic #Club1908 #OneClubOneApp #RoadToAbuDhabi pic.twitter.com/BzwNU1ID95