Έστειλε μήνυμα ενόψει ΑΕΚ ο Ολυμπιακός: «Τα κεφάλια κάτω, έχουμε σημαντικό ματς αύριο»

Οι «ερυθρόλευκοι» θα υποδεχθούν την Ένωση στο πρώτο παιχνίδι της σειράς, με την ομάδα του Πειραιά να στέλνει το δικό της μήνυμα.

«Τα κεφάλια κάτω, έχουμε σημαντικό ματς αύριο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ολυμπιακός ενόψει της αναμέτρησης με την ΑΕΚ.

Η σχετική ανάρτηση:

✊🏽 Heads down. We have an important game tomorrow.



🏀 Stoiximan GBL - 1st Semifinal: #OlympiacosBC - AEK BC (04/05, 17.15)



💪🏽 Να είσαι ΕΚΕΙ!



🎫 https://t.co/6MIclFAvda#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/7Ibesb19dJ