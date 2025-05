Ναν: «Μπορώ να δέχομαι χτυπήματα όλο το βράδυ, είμαι χαρούμενος που δεν ήταν στο... δόντι» (vid)

Αναλυτικά όσα δήλωσε στο flash interview:

«Ήταν σκληρό το φινάλε. Το ματς κατέληξε στα τελευταία δύο λεπτά. Δεν βγάλαμε τις άμυνες που θα θέλαμε, όμως βάλαμε κάποια μεγάλα σουτ και εξασφαλίσαμε τη νίκη.

Είναι μια μάχη εδώ. Μπορώ να δέχομαι χτυπήματα όλο το βράδυ (σ.σ.σε όλο το ματς), αρκεί να πάρουμε τη νίκη. Είμαι χαρούμενος που δεν χτύπησα στο... δόντι, αλλά το χείλος.

Προσπαθώ να ηρεμήσω τους πάντες. Ο κόουτς μας είπε να παίξουμε το παιχνίδι μας και να μην κοιτάμε τους φιλάθλους μας. Σήμερα ήμουν πιο ήρεμος και πιο συγκεντρωμένος».

“I’m just glad it’s not my tooth” 😂@nunnbetter_ isn’t scared of the battle wounds if it means WINNING 😤 pic.twitter.com/r3K1B84z8E