Παναθηναϊκός: Διαθέσιμο στο «CLUB 1908» το ντοκιμαντέρ για το 7ο αστέρι

Λίγες ώρες πριν το τζάμπολ της σειράς κόντρα στην Εφές οι πρωταθλητές Ευρώπης «ζεσταίνουν» τον κόσμο της ομάδας με το ντοκιμαντέρ, που είναι διαθέσιμο μέσω της εφαρμογής «CLUB 1908».

Αναλυτικά η ανάρτηση:

Πίσω στις αξέχαστες στιγμές που καθόρισαν το ταξίδι μας στον 7ο Ευρωπαϊκό τίτλο!

Το ντοκιμαντέρ που θα αποτυπώσει για πάντα το πνεύμα του ιστορικού μας θριάμβου στο Βερολίνο, τον Μάιο του 2024, είναι τώρα διαθέσιμο στο CLUB 1908!

Ας προετοιμαστούμε για τα πλέι οφ της φετινής σεζόν με τον σωστό τρόπο!

𝐑𝐨𝐚𝐝 𝐭𝐨 𝐁𝐞𝐫𝐥𝐢𝐧: 𝐓𝐡𝐞 𝐃𝐨𝐜𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐲 🎞️💚



Rewind the unforgettable moments that defined our journey to the 7th European title!



The documentary that will forever capture the spirit of our historic triumph in Berlin, May 2024, is now available on CLUB 1908!… pic.twitter.com/Vjw8a08M8l