Αναλυτικός οδηγός: Τα ζευγάρια των playoffs και play-in, ημερομηνίες και τελική κατάταξη

Πέραν του ζευγαριού Παναθηναϊκού - Εφές, το άλλο ζευγάρι που προκύπτει στις θέσεις 4-5 είναι αυτό της Μονακό με την Μπαρτσελόνα, με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να έχει το πλεονέκτημα έδρας. Δείτε πως εξελίσσεται η κατάσταση στη Euroleague ως τώρα:

Τα ζευγάρια των play-in

Α | 7. Ρεάλ Μαδρίτης - 8. Παρί

Β | 9. Μπάγερν Μονάχου - 10. Ερυθρός Αστέρας

Γ | Ηττημένος Α - Νικητής Β

Τα play-in θα ξεκινήσουν την Μεγάλη Τρίτη (15/4) εκεί όπου ο 7ος θα αναμετρηθεί με τον 8ο της κατάταξης και ο νικητής εξασφαλίζει την 7η θέση για να βρεθεί στα playoffs κόντρα στη Φενέρμπαχτσε με μειονέκτημα έδρας. Παράλληλα, ο 9ος της κατάταξης θα αναμετρηθεί με τον 10ο και ο νικητής θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του 7-8 σε ένα παιχνίδι που θα γίνει την Μεγάλη Παρασκευή (18 Απριλίου). Και ο νικητής αυτού του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει με μειονέκτημα έδρας τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό στα playoffs.

Τα ζευγάρια των playoffs

1. Oλυμπιακός - 8. (play-in Γ)

2. Φενέρμπαχτσε - 7. (play-in Α)

3. Παναθηναϊκός - 6. Αναντολού Εφές

4. Μονακό - 5. Μπαρτσελόνα

Τα playoffs θα ξεκινήσουν την εβδομάδα του Πάσχα με τα πρώτα παιχνίδια να διεξάγονται στις 22 Απριλίου. Σε περίπτωση που κάποια σειρά φτάσει στα 5 ματς -προκρίνεται η ομάδα που θα φτάσει στις τρεις νίκες- τότε αυτά θα ολοκληρωθούν στις 7 Μαΐου, ενώ το Final-4 θα διεξαχθεί το διάστημα 23-25 στο Άμπου Ντάμπι. Εκεί, θα διασταυρωθούν οι ομάδες στις θέσεις 1-4 και 2-3 στα ημιτελικά, κάτι που σημαίνει πως αν φτάσουν ως εκεί οι δύο ελληνικές ομάδες, θα μπορούν να παίξουν μεταξύ τους μόνο στον τελικό.

Τα αποτελέσματα της 34ης αγωνιστικής

Πέμπτη 10 Απριλίου

Βιλερμπάν - Μονακό 78-83

Μπάγερν Μονάχου - Φενέρμπαχτσε 77-89

Ολυμπιακός - Μακάμπι Τελ Αβίβ 99-93

Παρτιζάν - Ρεάλ Μαδρίτης 89-91

Αρμάνι Μιλάνο - Μπασκόνια 111-89

Παρί - Άλμπα Βερολίνου 72-63

Παρασκευή 11 Απριλίου

Αναντολού Εφές - Ζαλγκίρις Κάουνας 87-77

Παναθηναϊκός - Ερυθρός Αστέρας 111-104

Μπαρτσελόνα - Βίρτους Μπολόνια 91-87

Η τελική κατάταξη της κανονικής περιόδου

