Απόλλων Πάτρας: Ανακοίνωσε τον Γάιο Σκορδίλη

Ο Απόλλων Πάτρας ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με τον Γάιο Σκορδίλη.

Νέα μεταγραφική ενίσχυση για τον Απόλλωνα Πάτρας. Όπως ανακοίνωσε και επίσημα ο σύλλογος, ο Γάιος Σκορδίλης είναι το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας.

Ο 36χρονος σέντερ την περασμένη σεζόν έπαιξε στην Ισλανδία, ενώ να σημειώσουμε ότι έχει ξαναφορέσει την φανέλα του Απόλλωνα πριν εννιά χρονιά.

Η ανακοίνωση του Απόλλωνα:

«Η οικογένεια του Απόλλωνα καλωσορίζει στις τάξεις της τον έμπειρο σέντερ Γάιο Σκορδίλη, ο οποίος φόρεσε με επιτυχία τη φανέλα της αγαπημένης μας ομάδας την περίοδο 2014-15.

WHO IS WHO

Ο Γάιος Σκορδίλης γεννήθηκε στην Κέρκυρα στις 6 Δεκεμβρίου του 1987 και έχει ύψος 2,08 μ.

Ξεκίνησε το μπάσκετ στο νησί των Φαιάκων και αγωνίστηκε στην Ελλάδα στο παρελθόν σε Ηρακλή, Άρη, Ίκαρο Καλλιθέας, Παναθηναϊκό, Πανιώνιο, Φάρο Κερατσινίου, Περιστέρι.

Στην πρώτη του θητεία στην ομάδα μας τη σεζόν 2014-15 σε 22 παιχνίδια στο πρωτάθλημα της Basket League είχε μ.ο. 91, πόντους, 6,3 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 1,1 κοψίματα.

Είναι διεθνής, έχει φορέσει τη φανέλα του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα U18 το 2005 και πανηγύρισε την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου με την Εθνική Ανδρών στους Μεσογειακούς Αγώνες το 2009.

Πέρυσι αγωνίστηκε στο πρωτάθλημα της Ισλανδίας με τη Γκρίνταβικ έχοντας σε 22 παιχνίδια 13,4 πόντους μ.ο. και 8,5 ριμπάουντ σε σχεδόν 24 λεπτά συμμετοχής με 124/235 δίποντα με 52,8% και 44/57 βολές με 77,2%.

Γάιε Σκορδίλη καλώς ήλθες στην ομάδα μας, να έχεις υγεία και να είσαι σίγουρος ότι μαζί με τον κόσμο μας θα πετύχουμε πολλά!»