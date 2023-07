«Αυτοκτονία» Ολυμπιακού: Τέλος και ο Σλούκας με... απόφαση Μπαρτζώκα

Μετά από τρία χρόνια παρουσίας στον Ολυμπιακό ο Κώστας Σλούκας αποχωρεί και πάλι. Ο Έλληνας παίκτης ενημέρωσε την ομάδα των «ερυθρολεύκων» για την απόφασή του τονίζοντας ότι δεν μπορεί να συνεχίσει από τη στιγμή που δε γεφυρώνεται το χάσμα που υπάρχει μεταξύ του ιδίου και του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Από την πλευρά του ο Ολυμπιακός δεν έχασε χρόνο και με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποχαιρέτησε τον Έλληνα παίκτη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Κώστα Σλούκα, σε ευχαριστούμε θερμά για όσα προσέφερες στον Ολυμπιακό τα τρία τελευταία χρόνια και για την σπουδαία συνεισφορά σου στην κατάκτηση πέντε τίτλων και σε δύο σερί προκρίσεις στο Final Four. Σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στην καριέρα σου».

🙏🏽 @kos_slou thank you warmly for everything you have offered to Olympiacos BC these past three years and for your great contribution for winning five titles and the qualification to two consecutive Final Fours. We wish you all the best in your career. #OlympiacosBC pic.twitter.com/1j4fdK7aQ2