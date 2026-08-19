«Σκούπα» στον Ολυμπιακό με εντολή Μεντιλίμπαρ - 7+1 παίκτες στην έξοδο

Ο Μεντιλίμπαρ το έχει ξεκόψει ότι θέλει 25 παίκτες στο ρόστερ και έτσι μετά τις πανάκριβες αφίξεις, ο Ολυμπιακός προχωράει στο πλάνο των αποχωρήσεων.