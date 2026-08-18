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Με αυτά τα λεφτά έκλεισε τον Γκονσάλες ο Ολυμπιακός

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Η πραγματικότητα και το ποσοστό τελικά που αγόρασαν οι ερυθρόλευκοι από την Τσίβας.

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Με αυτά τα λεφτά έκλεισε τον Γκονσάλες ο Ολυμπιακός