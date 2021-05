Η ρήτρα του Μαρτίνς για να αποχωρήσει, οι ατζέντηδες που πλασάρουν τον Διούδη σε ομάδες του εξωτερικού και το μπάσιμο του Ολυμπιακού για τον Ντα Σίλβα. Άχαστες οι Φήμες.

Καθημερινά οι πληροφορίες πέφτουν με τη μορφή καταιγίδας. Πριν όμως, οι ειδήσεις γίνουν ανακοινώσεις, έχουν ξεκινήσει από το επίπεδο της φημολογίας.

Εδώ, κάθε μέρα, στο newsroom του SDNA, σταχυολογούμε για εσάς, τα μεγάλα ή τα ψιλά γράμματα ειδήσεων που δημοσιεύονται ή κυκλοφορούν και σας τα παραδίδουμε στην... πόρτα. Έτσι θα έχετε πλήρη εικόνα για όσα παίζουν στην αθλητική «πιάτσα» σε επίπεδο μεταγραφών και όχι μόνο φυσικά.

* Ένα από τα ονόματα που παίζουν δυνατά στα μεταγραφικά ρεπορτάζ των τελευταίων ημερών είναι και του Νταμιάν Ντα Σίλβα. Ο αρχηγός της Ρεν μένει ελεύθερος το καλοκαίρι και διατηρείται πολύ ψηλά στην ατζέντα της ΑΕΚ, ενώ είχε και προσωπικές επαφές με τον Στάθη Ταυλαρίδη για τις λεπτομέρειες του πρότζεκτ της συνεργασίας με την Ένωση. Ένα ενδιαφέρον στοιχείο της υπόθεσης του 32χρονου στόπερ είναι πως ενδιαφέρει και τον Ολυμπιακό με ό,τι ασφαλώς μπορεί να συνεπάγεται αυτό. Με τις υποθέσεις των Μπα και Σεμέδο να βρίσκονται στον «αέρα» εν όψει καλοκαιριού, στον Πειραιά φροντίζουν να εξετάζουν και περιπτώσεις κεντρικών αμυντικών και μία εξ αυτών είναι και του Ντα Σίλβα. (FORZA)

* Τι έγινε με τον Φαμπιάνο; Ενθουσιάστηκε κι αυτός από το πρότζεκτ της ΑΕΚ και αποφάσισε να κλείσει τα αφτιά του στην πρόταση για μετακόμιση στα Σπάτα; Πρόκειται για τη δεύτερη χυλόπιτα που τρώνε ο Μελισσανίδης και ο Παπαδόπουλος μέσα σε ένα μήνα. Προηγήθηκε εκείνη από τον Δουβίκα. Κι αν για τον Τάσο επιχείρησαν να τα φορτώσουν όλα στον Μπέο, με τον Φαμπιάνο απέτυχε ξεκάθαρα το πλάνο της ΑΕΚ και η προσφορά του «τίγρη». (SPORTDAY)

* Βρέθηκε τουλάχιστον δύο φορές στο αεροδρόμιο και δεν πρόλαβε να κάνει check in μια και ο Πέδρο Μαρτίνς τον κράτησε την ύστατη στιγμή ως 3η επιλογή! Η χρονιά ολοκληρώνεται και ο Ούγκο Κάιπερς ποτέ δεν έγινε αναγκαίος και απλώς «κέρδισε» κάποιες εντυπώσεις (14 ματς/2 γκολ/2 ασίστ). Δεν αρκούν όμως για να παραμείνει και στο ρόστερ της νέας χρονιάς μια και στο πρόσφατο τετ α τετ με τον Πορτογάλο προπονητή αποφασίστηκε η αποχώρησή του από κοινού. Απομένει ο τρόπος... (SPORTIME)

* Για τρεις ή τέσσερις ποιοτικές προσθήκες θα κινηθεί ο Παναθηναϊκός. Εκτός και αν προκύψει και άλλο κενό. Διότι μαθαίνω ότι υπάρχουν ένας-δυο ατζέντηδες που μιλούν δεξιά και αριστερά για τον Διούδη. Πλασάρουν τον Σωκράτη σε ομάδες του εξωτερικού. Χωρίς να'χουν επίσημα τα δικαιώματά του. Αλλά θεωρούν πως μπορούν να βρουν την άκρη και να τον βγάλουν γι'άλλη μια φορά από τα ελληνικά σύνορα. Κι όπως λέει και ο λαός, καπνός χωρίς φωτιά δεν βγαίνει... (SPORTDAY)

* Τράβηξε καιρό. Έγινε σχεδόν σαπουνόπερα! Σε σημείο που χάθηκε (και) το τακτ. Ο Αργύρης Γιαννίκης, ο οποίος πριν τον αγώνα με την ΑΕΚ (27/1) είχε υποβάλλει την παραίτησή του (και δεν έγινε δεκτή από το club), αποχωρεί από τον ΠΑΣ μετά από δύο χρόνια success story. By the way, οι ετήσιες φετινές απολαβές του άγγιζαν τις 100.000 ευρώ, ο ΠΑΣ έκανε πρόταση ανανέωσης, μα ο 40χρονος κόουτς «αγόραζε» συνεχώς χρόνο για την τελική απάντηση. Αυτή δεν δόθηκε ούτε μετά τον ημιτελικό με τον Ολυμπιακό και ο γάμος «σχόλασε». (SPORTIME)

*Η κατάσταση του Γκαρσία έχει προβληματίσει πολύ κόσμο στη Σαλονίκη. Στον Ματέο, αναφέρομαι που εξακολουθεί και μοιάζει σκιά του παλιού και καλού εαυτού του. Το(ν) πήγε από δω ο Μάντζιος, το(ν) έστριψε από κει, αλλά πέρα από κάποιες εκλάμψεις, δεν μπόρεσε να βρει τον εαυτό του και η κατάστασή του αποτελεί ένα σημαντικό γρίφο για τον σχεδιασμό της επόμενης σεζόν. Ρωτήστε και στου Χαριλάου για επιβεβαίωση. (SPORTDAY)

*Αρκετά νέα πρόσωπα θα περάσουν την πόρτα του Παναθηναϊκού το προσεχές καλοκαίρι. Κι όχι μόνο σε επίπεδο παικτών, αλλά και στελεχών. Ο Γιάννης Αλαφούζος έχει κατά νου διάφορες περιπτώσεις και ήδη μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και κάτω από απόλυτη μυστικότητα, πραγματοποιεί συναντήσεις με υποψηφίους στο γραφείο του που δεν είναι αποκλειστικά και μόνο παλαίμαχοι παίκτες της ομάδας. Απ΄όλα έχει ο μπαξές. (FORZA)

*Ο Ουσεϊνού Μπα βρίσκεται στη Γαλλία εδώ και πολύ καιρό. Συγκεκριμένα αμέσως μετά τον ημιτελικό με τον ΠΑΣ. Πριν από το Πάσχα δηλαδή. Ήταν μονόδρομος το χειρουργείο που έκανε και δεν γινόταν διαφορετικά, γιατί ο Σενεγαλέζος θα ταλαιπωρούταν αδίκως. Τουλάχιστον τώρα εκτιμούν στον Ρέντη ότι θα ξεμπερδέψει οριστικά, μολονότι είναι ένας πολύ ύπουλος τραυματισμός. (ΦΩΣ)

*Οι παράγοντες της ΕΠΟ έχουν αρχίσει και λένε πως πρέπει να περιοριστεί ο αριθμός των ξένων που επιλέγονται να σφυρίζουν αγώνες της Super League. Με αυτά που έχει δει στην τρέχουσα σεζόν ο Κλάτενμπεργκ, μάλλον θα τους αυξήσει στην επόμενη σεζόν. (LIVESPORT)

*Το προπονητικό… απωθημένο του Πέδρο Μαρτίνς, ήταν και παραμένει η συνεργασία με αγγλική ομάδα. Ο Πορτογάλος τεχνικός του Ολυμπιακού δεν παίρνει στα σοβαρά τις «σειρηνές» που ηχούν στα αυτιά του από Αραβία μεριά και συγχρόνως, φροντίζει να διατηρεί στραμμένες τις κεραίες του προς το Νησί. Όσο για την ρήτρα των 4 εκατομμυρίων ευρώ στο συμβόλαιό του με τους Πειραιώτες; Δεν θα αποτελέσει «αγκάθι» έτσι και υπάρξει αγγλική ομάδα που του χτυπήσει την πόρτα. (FORZA)