Ανδρίτσου στο SDNA: «Υπερηφάνεια ο τίτλος στα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ, αφιερωμένο στον Κλεομένη και τα παιδιά της Ρουμανίας!»

Η Ολίνα Ανδρίτσου μίλησε στο SDNA για την κατάκτηση του κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ, κάνοντας μία ξεχωριστή αφιέρωση στο φινάλε...

Ο ΠΑΟΚ κατέκτησε τον πρώτο του ομαδικό τίτλο στα 100 του χρόνια, αφού η ομάδα χάντμπολ γυναικών επικράτησε τόσο της ΑΕΚ όσο και της Αναγέννησης στο final-4 της Άρτας και έφερε το κύπελλο στη Θεσσαλονίκη, σε μία ακόμη μεγάλη επιτυχία του τμήματος.

Η MVP του τουρνουά και πρώτη σκόρερ με τον Δικέφαλο, Ολίνα Ανδρίτσου, μίλησε στο SDNA για το πώς βίωσε τον πρώτο της τίτλο με τα ασπρόμαυρα, ενώ τόσο η ίδια όσο και συνολικά η ομάδα, αφιέρωσαν το τρόπαιο στα παιδιά του ΠΑΟΚ που έφυγαν από τη ζωή...

Αναλυτικά η συνέντευξη:

- Ο τίτλος με τον ΠΑΟΚ στην Άρτα είναι ο πρώτος σου στ' ασπρόμαυρα, πώς νιώθεις γι' αυτό;

«Είναι τεράστια χαρά και υπερηφάνεια για μένα η κατάκτηση αυτού του τρόπαιου, όπως και γεγονός να βρίσκομαι σε αυτή την ομάδα. Να κατακτάμε το Κύπελλο σε μια ιστορική στιγμή για τον ΠΑΟΚ, καθώς είναι η πρώτη μας μεγάλη κούπα μέσα στο έτος των 100 χρόνων του συλλόγου, είναι πραγματικά μοναδικό συναίσθημα. Όλο το ταξίδι μέχρι εδώ ήταν δύσκολο, αλλά η δουλειά και η πίστη μας απέδωσαν καρπούς».

- Αναδείχθηκες ως η κορυφαία του final-4, ποια είναι τα συναισθήματά σου μετά από ένα τέτοιο βραβείο;

«Αυτό το βραβείο είναι πολύ μεγάλη τιμή για μένα. Η ατομική διάκριση είναι αποτέλεσμα ομαδικής προσπάθειας, επομένως δεν θα είχε κανένα νόημα χωρίς τις συμπαίκτριές μου και όλη την ομάδα συνολικά».

- Ακολουθούν μεγάλα παιχνίδια για τον ΠΑΟΚ ενόψει, τόσο στην Ευρώπη όσο και στο πρωτάθλημα, μπορεί η ομάδα να αφήσει πίσω της την επιτυχία του κυπέλλου και να επικεντρωθεί πλήρως σε αυτά;

«Η κατάκτηση του Κυπέλλου μας έδωσε μεγάλη αυτοπεποίθηση, αλλά ξέρουμε ότι δεν τελειώσαμε τίποτα ακόμα, κατακτήσαμε τον πρώτο στόχο της χρόνιας αλλά έχουμε δρόμο ακόμα για την επίτευξη όλων.

Έχουμε σημαντικούς αγώνες μπροστά μας πρώτα στην Ευρώπη και έπειτα στο πρωτάθλημα. Η ομάδα έχει πειθαρχία και συγκέντρωση, γνωρίζαμε αρχής το πρόγραμμα και ήδη έχουμε επιστρέψει στην καθημερινότητα μας και δουλεύουμε σκληρά καθημερινά για να διατηρήσουμε το μομέντουμ και να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις».

- Πού αφιερώνεις αυτό το τρόπαιο με τον ΠΑΟΚ;

«Αφιερώνω αυτό το κύπελλο σε όλο τον κόσμο του ΠΑΟΚ και κυρίως στον Κλεομένη και τους αδικοχαμένους φιλάθλους μας στη Ρουμανία».