Οι πιθανοί αντίπαλοι του ΠΑΟΚ στο Top-16 του EHF European Cup

Γνωστοί έγιναν οι 15 πιθανοί αντίπαλοι του ΠΑΟΚ στο EHF European Cup, με την κλήρωση να διεξάγεται αύριο (18/11 12:00).

Νέα πρόκριση για τον ΠΑΟΚ, καθώς μετά την εύκολη επικράτηση επί της Σαμαντρέτσα από το Κόσοβο, οι «ασπρόμαυρες» με δύο νίκες επί της Άτζγκερσντορφ τσέκαραν το εισιτήριό τους για τη φάση των «16».

Αύριο (18/11 12:00) θα διεξαχθεί η κλήρωση, στην οποία η ομάδα του Πελεκίδη θα μάθει τον αντίπαλο της, με τα παιχνίδια να διεξάγονται στις 17-18 και 24-25 Ιανουαρίου.

Αυτή είναι η τέταρτη φορά που το εν λόγω τμήμα φτάνει στους «16» της Ευρώπης, κάτι που είχε καταφέρει το 2016, το 20121 αλλά και την περσινή σεζόν που αποκλείστηκε από τη σλοβάκικη Μιχάλοβτσε.

Αναλυτικά οι πιθανοί αντίπαλοι του ΠΑΟΚ:

Έλτσε (Ισπανία)

Μπούρσα (Τουρκία)

Φένλο (Ολλανδία)

Ατλέτικο Γκουάρδες (Ισπανία)

Μάλαγα (Ισπανία)

Ερίτσε (Ιταλία)

Κιντσβάρτ (Τσεχία)

Σαλέρνο (Ιταλία)

Κομπιερζίτσε (Πολωνία)

Μαδέιρα (Πορτογαλία)

Μιχάλοβτσε (Σλοβακία)

Μπέτι-Όνακ (Ισπανία)

Μπορ (Σερβία)

Αϊντοβσίνα (Σλοβενία)

Σπλιτ (Κροατία)