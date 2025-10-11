Ο ΠΑΟΚ δεν άφησε περιθώρια στον Ιωνικό (31-25) για την 5η αγωνιστική της Handball Premier, βρισκόμενος συνεχώς σε θέση πλέι οφ.

Με νίκη συνέχισε τις υποχρεώσεις του στην Handball Premier ο ΠΑΟΚ, επικρατώντας του Ιωνικού Ν. Φιλαδέλφειας με 31-25, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής.

Ο Δικέφαλος μπήκε καλύτερα στον αγώνα, διατηρώντας το προβάδισμα στο πρώτο δεκάλεπτο με 5-4. Με πρωταγωνιστή τον Δομπρή, οι «ασπρόμαυροι» ξέφυγαν με 7-4 και στη συνέχεια κράτησαν τον έλεγχο, προηγούμενοι με 9-7.

Ο Ιωνικός αντέδρασε και ισοφάρισε σε 9-9, ωστόσο ο ΠΑΟΚ ανέκτησε το προβάδισμα (11-10) και έκλεισε το πρώτο ημίχρονο μπροστά με 13-11. Στην επανάληψη, ένα γρήγορο σερί 2-0 στα πρώτα λεπτά έδωσε στον ΠΑΟΚ «αέρα» τεσσάρων τερμάτων (15-11). Με όπλο την καλή αμυντική λειτουργία και τις επεμβάσεις του Άρσιτς, οι γηπεδούχοι διατήρησαν τον έλεγχο του σκορ (17-15).

Λίγο αργότερα, ένα ξέσπασμα των παικτών του ΠΑΟΚ αύξησε τη διαφορά στα τέσσερα τέρματα (22-18) και, εκμεταλλευόμενοι το μομέντουμ, διεύρυναν ακόμα περισσότερο το προβάδισμά τους (24-18).

Από εκεί και πέρα, οι «ασπρόμαυροι» δεν άφησαν περιθώρια αντίδρασης, διαχειρίστηκαν άψογα το παιχνίδι και έφτασαν σε μια άνετη νίκη με τελικό σκορ 31-25, κατακτώντας τους δύο βαθμούς.

Tα πεντάλεπτα: 2-3, 5-4, 7-5, 9-9, 10-10, 13-11 (ημχ), 15-13, 18-17, 22-18, 28-20, 28-22, 31-25



ΠΑΟΚ (Ανανιάδης): Λαδάκης, Κατσούνης, Ελευθερίαδης 6, Παπαβασίλης 2, Τεμελκόβσκι 2, Νικολαιδης, Ιωάννου, Εσάμ, Μπουμπουλέντρας, Μαρίνος, Ορφανουδάκης, Μπάτζιος 4, Δομπρής 8, Τριανταφυλλίδης 2, Άρσιτς, Φεράς 7.



ΙΩΝΙΚΟΣ (Παπακώστας): Καραμπουρνιώτης 2, Σ. Αϊβαλιώτης 6, Ραράκος 1, Κουτουλογένης, Κοτζιάς, Συγγάρης, Κολλύρης, Λιόλιος 1, Ηλιόπουλος 4, Ι. Βασιλείου 1, Κοσκινάς 2, Νάκος 2, Ρούσος 8, Αραπακόπουλος, Λιόλιος 4, Αθανασιάδης, Π. Αϊβαλιώτης.



Διαιτητές: Γράψας- Κυριακού, Παρατηρητής: Δελόγλου, Δίλεπτα: 5-3, Πέναλτι: 5/6-2/3