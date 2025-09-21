Η ΑΕΚ ξεκίνησε με το δεξί τη φετινή της πορεία στη Handball Premier, επικρατώντας με 32-23 του Ιωνικού Νέας Φιλαδέλφειας στην αίθουσα «Γ. Κασιμάτης» του ΟΑΚΑ.

Η ομάδα του Ρούι Σίλβα δεν χρειάστηκε να ανεβάσει ιδιαίτερα ρυθμό για να επιβληθεί, έχοντας σε εξαιρετική ημέρα τον νεοαποκτηθέντα Τζούλιους Κουν, που σημείωσε 7 γκολ, ενώ ο Έρικ Σμιντ πρόσθεσε 6.

Από την πλευρά του Ιωνικού, ο Ευθύμης Ηλιόπουλος ήταν ο πρώτος σκόρερ με 7 τέρματα.

Η Ένωση πήρε από νωρίς τον έλεγχο, χτίζοντας προβάδισμα από το 4-2 και φτάνοντας στο 11-6 με τον Σμιντ να σκοράρει από τη θέση του πίβοτ. Η άμυνα βελτιώθηκε όσο περνούσε η ώρα, περιορίζοντας τον Ιωνικό και επιτρέποντας στην ΑΕΚ να πάει στα αποδυτήρια προηγούμενη με 19-12.

Στο δεύτερο ημίχρονο η εικόνα δεν άλλαξε. Οι «κιτρινόμαυροι» διατήρησαν τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα, δίνοντας χρόνο συμμετοχής σε όλους σχεδόν τους παίκτες τους. Η διαφορά έφτασε μέχρι και τα 10 γκολ (31-21) λίγο πριν το φινάλε, με το τελικό 32-23 να σφραγίζει την άνετη επικράτηση της ΑΕΚ.

Tα πεντάλεπτα: 4-2, 8-6, 12-8, 15-10, 17-12, 19-12 (ημχ)ν 21-15, 24-17, 28-20, 28-21, 30-21, 32-23

ΑΕΚ (Ρουί Σίλβα): Αραμπατζής 2, Ντουάρτε 3, Βλαστός, Σμίντ 6, Κεϊτά 2, Παναγιώτου 1, Ζεντί, Τέπερ, Κουκουλάς, Ντάβιες 2, Γκούντγιονσον, Τουρέ 1, Στούμπερ 2, Κουν 7, Ίβιτς 5, Σαλέμ 1

ΙΩΝΙΚΟΣ (Παπακώστας): Κολλύρης, Συγγάρης, Κοτζιάς, Ι. Βασιλείου 4, Ρούσσος 6, Ηλιόπουλος 7, Ραράκος 3, Λιόλιος 3, Νάκος, Μακρόγλου, Κουτουλογένης 2, Αραπακόπουλος, Καραμπουρνιώτης, Σαραβάνος, Αθανασιάδης

Διαιτητές: Γερουλάνος- Γερουλάνος, Παρατηρητές: Προδρομίδης, Δίλεπτα: 5-4, Πέναλτι: 1/1-2/2