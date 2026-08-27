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Μετά την ανακοίνωση θα έχει… και γλυκό: Το όνομα στο νέο κόμμα Σαμαρά που θα συζητηθεί

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Χωρίς βιασύνη και με το βλέμμα στραμμένο στις πολιτικές εξελίξεις φαίνεται πως κινείται ο Αντώνης Σαμαράς.

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Μετά την ανακοίνωση θα έχει… και γλυκό: Το όνομα στο νέο κόμμα Σαμαρά που θα συζητηθεί