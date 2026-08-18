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Αυτοσαρκαστική, πρωτότυπη και έξυπνη: Δες απόψε στο Ertflix μια από τις πιο διαφορετικές ελληνικές ταινίες των τελευταίων ετών

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Μία από τις πιο ιδιαίτερες και διαφορετικές στιγμές του ελληνικού σινεμά μπήκε στον κατάλογο του Ertflix και δεν θα το μετανιώσεις αν πατήσεις το play!

Διάβασε για μια ταινία που «μιξάρει» υπέροχα χιούμορ, αυτοσαρκασμό και φρεσκάδα με ένα κλικ στο θέμα του menshouse.gr

 

Αυτοσαρκαστική, πρωτότυπη και έξυπνη: Δες απόψε στο Ertflix μια από τις πιο διαφορετικές ελληνικές ταινίες των τελευταίων ετών