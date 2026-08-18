Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ Αυτοσαρκαστική, πρωτότυπη και έξυπνη: Δες απόψε στο Ertflix μια από τις πιο διαφορετικές ελληνικές ταινίες των τελευταίων ετών 18-08-2026 10:41 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Μία από τις πιο ιδιαίτερες και διαφορετικές στιγμές του ελληνικού σινεμά μπήκε στον κατάλογο του Ertflix και δεν θα το μετανιώσεις αν πατήσεις το play! Διάβασε για μια ταινία που «μιξάρει» υπέροχα χιούμορ, αυτοσαρκασμό και φρεσκάδα με ένα κλικ στο θέμα του menshouse.gr Βίντεο-ανάλυση: Φουλ επίθεση από τον Νίστρουπ menshouse.gr Δεν μπορεί: Φελίσια Λαπάτη, το απόλυτο δεκάρι... dailymedia.gr Ανακοίνωσε τη στήριξή του: Από την Καρυστιανού στον Σαμαρά instanews.gr Μεγάλωσε την Ελλάδα στα μάτια της Ευρώπης: Οι Γάλλοι αποθεώνουν κεντρικό πρόσωπο της κυβέρνησης Μητσοτάκη instanews.gr Η Ευγενία Σαμαρά με μπικίνι εντυπωσιάζεται από του καταρράκτες του Μεξικού και εμείς από εκείνη dailymedia.gr Ερωτική εξομολόγηση στην «καναδέζα»: Η αλήθεια του Ηλία Μαμαλάκη για την πίτσα μιλάει στην καρδιά των οπαδών του old school menshouse.gr Αυτοσαρκαστική, πρωτότυπη και έξυπνη: Δες απόψε στο Ertflix μια από τις πιο διαφορετικές ελληνικές ταινίες των τελευταίων ετών menshouse.gr «Δεν είναι νησί, είναι θεραπεία»: Ο premium προορισμός με το πλήρες πακέτο ευζωίας είναι στα καλύτερά του τον Σεπτέμβριο menshouse.gr Αυτοσαρκαστική, πρωτότυπη και έξυπνη: Δες απόψε στο Ertflix μια από τις πιο διαφορετικές ελληνικές ταινίες των τελευταίων ετών SHARE