Ανακάτεψε δύο κουταλιές ξίδι με τρία κομμάτια λεμόνι: γιατί το προτείνουν και σε τι χρησιμεύει

Ένα απλό μείγμα ξιδιού και λεμονιού έγινε viral χάρη στα εντυπωσιακά αποτελέσματά του στο σπίτι και στη καθημερινή καθαριότητα.

Το λευκό ξίδι με λεμόνι έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο δημοφιλή σπιτικά «καθαριστικά».

Ο συνδυασμός των δύο αξιοποιεί την οξύτητά τους για να καθαρίζει, να απολυμαίνει, να αποσμητοποιεί και να απομακρύνει ελαφριά λίπη από διάφορες επιφάνειες. Είναι απλό, οικονομικό και δεν απαιτεί χημικά προϊόντα.

Πολλοί το εντάσσουν πια στη ρουτίνα καθαριότητας του σπιτιού. Το χρησιμοποιούν στην κουζίνα, στο μπάνιο και ακόμη και για να εξουδετερώνουν μυρωδιές στο ψυγείο ή σε υφασμάτινα πανάκια.

Διαβάστε περισσότερα στο queen.gr