Κωνσταντινίδου στο SDNA: «Επιβάλλαμε τον ρυθμό μας στο τέλος και πήραμε τη νίκη»

Η πασαδόρος του Παναθηναϊκού Λαμπρινή Κωνσταντινίδου μίλησε στο SDNA μετά τη νίκη επί του ΖΑΟΝ στο Ζηρίνειο δίνοντας έμφαση στον καλό ρυθμό και τη στρατηγική της ομάδας που έπαιξαν κομβικό ρόλο στο θετικό αποτέλεσμα.

Ένας απαιτητικός τελικός, από το πρώτο σετ φάνηκε ότι το παιχνίδι δεν θα έχει καμία σχέση με το προηγούμενο. Τι ήταν αυτό που σας πίεσε τόσο πολύ;

Πιστεύω ότι μπήκαμε λίγο μουδιασμένα. Ξέραμε ότι το γήπεδο είναι λίγο ιδιαίτερο για εμάς που παίζουμε σε ένα πιο ψηλοτάβανο γήπεδο. Μπήκαμε λίγο συγκρατημένα και μας πήρε από κάτω, αλλά χαίρομαι που επιβάλαμε τον ρυθμό μας στο τέλος και πήραμε τη νίκη.

Ο Παναθηναϊκός έδειχνε σε όλη τη σεζόν ότι βελτιώνεται παιχνίδι με το παιχνίδι. Είστε στο πικ της απόδοσής σας αυτή τη στιγμή;

Θέλω να πιστεύω ότι είμαστε σε έναν καλό ρυθμό και έχουμε μια καλή στρατηγική που ακολουθούμε.

Το γεγονός ότι βλέπουμε ένα περιορισμένο rotation έχει να κάνει με το πόσο «focus» είναι η ομάδα;

Αυτά συμβαίνουν, μπορεί να γίνει rotation στο επόμενο ματς. Είμαστε όλες έτοιμες και, όπως έχουν δείξει τα κορίτσια, όποτε μπαίνουν μέσα είναι πάντα πολύ αποτελεσματικές.

Με το σκορ στο 2-0 στη σειρά, το μυαλό σας αρχίζει να σκέφτεται τον επόμενο τελικό; Έχεις σκεφτεί τι μπορεί να γίνει στο Μετς;

Η αλήθεια είναι ότι δεν το έχω σκεφτεί, μπορώ μόνο να το φανταστώ. Θα χαρούμε αυτή τη νίκη σήμερα και από αύριο θα συγκεντρωθούμε στο επόμενο ματς.