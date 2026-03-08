Καρέλια: «Τεράστια στιγμή - Αυτό το τρόπαιο ανήκει στην ομάδα και στον κόσμο» (vid)

Η αρχηγός του Πανιωνίου Betsson, Ιωάννα Καρέλια, μίλησε μετά τη λήξη του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας απέναντι στον ΑΟ Θήρας, εκφράζοντας τη χαρά της για τη μεγάλη επιτυχία της ομάδας της.

Ο Πανιώνιος Betsson, λίγους μήνες μετά την κατάκτηση του Σούπερ Καπ τον Δεκέμβριο, πανηγύρισε ακόμη μία ιστορική διάκριση, καθώς κατέκτησε για πρώτη φορά το Κύπελλο Ελλάδας, επικρατώντας με 3-1 σετ του ΑΟ Θήρας.

Η αρχηγός του «Ιστορικού» στάθηκε στην προσπάθεια που κατέβαλε όλη η ομάδα, αλλά και στη συμβολή των φιλάθλων που βρέθηκαν στο πλευρό τους.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Είναι μια τεράστια στιγμή. Δουλέψαμε πολύ σκληρά για να φτάσουμε μέχρι εδώ. Πολλά συγχαρητήρια σε όλες. Αυτό το τρόπαιο ανήκει στην ομάδα και στον κόσμο που ήρθε να μας στηρίξει.

Είχαμε μαχητικότητα, ο προπονητής χρησιμοποίησε όλες τις παίκτριες, άλλες περισσότερο σήμερα, άλλες χθες με τον Ολυμπιακό, οπότε αυτό έπαιξε ρόλο.

Θα ξεκουραστούμε για λίγο και θα επιστρέψουμε για να επικεντρωθούμε στα πλέι οφ του πρωταθλήματος. Εκεί, που θα είμαστε έτοιμες για το πρωτάθλημα».