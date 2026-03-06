Γενιτσαρίδη-Τσιόγκα στο SDNA: «Θα βάλουμε τα δυνατά μας για να το κατακτήσουμε»

Με ενθουσιασμό αλλά και με μέτρο υποδέχτηκαν την πρόκριση στον τελικό η αρχηγός του ΑΟ Θήρας Μαρία Γενιτσαρίδη και η κεντρικός της ομάδας Ανδρομάχη Τσιόγκα. Οι δυο τους μίλησαν στο SDNA σημειώνοντας ότι η πρόκριση ήταν δουλειά όλης της ομάδας συνολικά.

Μαρία, έχεις παίξει μεγάλα παιχνίδια, έχεις κατακτήσει τίτλους και έχεις ήδη μια βαριά καριέρα. Ίσως σήμερα έκανες το καλύτερό σου παιχνίδι;

Μ.Γ.: Εντάξει, ήταν ομαδικό το παιχνίδι. Εγώ πήγα καλά, αλλά μόνο ένας δεν γίνεται να τα κάνει όλα φανταστικά αν δεν προσπαθήσουμε όλοι μαζί.

Το μπλοκ είναι ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία του παιχνιδιού. Σήμερα το δουλέψατε άψογα και σίγουρα έβαλες το χέρι σου. Τι ήταν το στοιχείο που σας έκανε να ξεχωρίσετε; Η πειθαρχία ίσως;

Α.Τ.: Ήμασταν πολύ έτοιμες, θέλαμε πάρα πολύ να πάμε στον τελικό και ήμασταν όλες συγκεντρωμένες. Όντως το μπλοκ πήγε καλά, αλλά θεωρώ ότι όλα τα στοιχεία πήγαν καλά σήμερα.

Κάθε παιχνίδι είναι ξεχωριστό. Ο ΠΑΟΚ φέτος έχει κάνει καλά παιχνίδια, αλλά έχει δείξει και αστάθεια σε κάποια άλλα. Ήταν η σταθερότητα το σημαντικότερο που έπρεπε να προσέξετε;

Μ.Γ.: Ναι, στις προπονήσεις μας το δουλεύουμε πάρα πολύ αυτό, γιατί πολλές φορές μπορούσαμε να παίζουμε καλά και μετά να χάσουμε ένα σετ εύκολα. Οπότε σίγουρα είμαστε στον σωστό δρόμο.

Στον τελικό σίγουρα δεν έχετε κάποιον αντίπαλο να διαλέξετε, θα παίζατε με έναν εξαιρετικό αντίπαλο όποιος κι αν περνούσε. Τι περιμένετε να κρίνει εκείνο το παιχνίδι;



Α.Τ.: Είμαστε μεγάλες ομάδες και περιμένω να δω ποιος θα βρεθεί σε καλύτερη μέρα. Θα δούμε το βίντεο, θα είμαστε έτοιμες και θα βάλουμε τα δυνατά μας για να το κατακτήσουμε.



