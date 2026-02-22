Η Καλαμάτα αξιοποίησε στο έπακρο την έδρα της και επικράτησε καθαρά με 3-0 σετ του Πανιωνίου στη 16η αγωνιστική, πετυχαίνοντας μια νίκη με ιδιαίτερη βαθμολογική σημασία στη Volley League.

Το σύνολο του Άκη Χατζηαντωνίου παρουσίασε εξαιρετική εικόνα σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και έκανε αποφασιστικό βήμα για την εξασφάλιση της παραμονής του στην κατηγορία.

Αυτή ήταν η έκτη φετινή επιτυχία για την ομάδα της Μεσσηνίας και πέμπτη μπροστά στο κοινό της, με τους γηπεδούχους να επιβάλλουν από νωρίς τον ρυθμό τους και να διατηρούν τον έλεγχο μέχρι το τέλος. Με τη νίκη αυτή η Καλαμάτα ανέβηκε στην 6η θέση της βαθμολογίας με 18 βαθμούς, προσπερνώντας τον Πανιώνιο που έμεινε στους 17.

Καθοριστική ήταν η συμβολή του Άγγελου Μάρκου, ο οποίος πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 17 πόντους και υψηλά ποσοστά αποτελεσματικότητας στην επίθεση. Παράλληλα, το αποτελεσματικό σερβίς των γηπεδούχων δημιούργησε σημαντικά προβλήματα στην υποδοχή των φιλοξενούμενων.

Ο Πανιώνιος προσπάθησε να παραμείνει ανταγωνιστικός, ωστόσο βρέθηκε απέναντι σε έναν ανώτερο αντίπαλο και πλέον βρίσκεται στην 7η θέση, παραμένοντας κοντά στη ζώνη κινδύνου.

Για το φινάλε της κανονικής περιόδου, η Καλαμάτα έχει μπροστά της δύο ακόμη αναμετρήσεις, εκτός έδρας με την Κηφισιά και εντός με τον Παναθηναϊκό. Από την πλευρά του, ο Πανιώνιος θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στο Μετς και τον Φλοίσβο στην έδρα του.

Διαιτητές: Νικάκης, Σπίνας, Τσάλεντζ ρέφερι: Καραγιαννόπουλος, Παρατηρητής: Τομαράς, Επόπτες: Κοσμάς, Δημόπουλος, Γραμματεία: Ραβάνη.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-7, 16-11, 21-15, 25-16

2ο σετ: 8-5, 16-11, 21-14, 25-19

3ο σετ: 8-4, 16-12, 21-17, 25-21

*Οι πόντοι του Α.Ο.Καλαμάτα 80 Affidea προήλθαν: 6 άσσοι, 30 επιθέσεις (54% αποτελεσματικότητα), 12 μπλοκ, 27 λάθη αντιπάλων και του Πανιωνίου Γ.Σ.Σ. οι πόντοι προήλθαν: 3 άσσοι, 35 επιθέσεις (44% αποτελεσματικότητα), 1 μπλοκ, 17 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-0 (25-16, 25-19, 25-21) σε 76΄

Α.Ο. ΚΑΛΑΜΑΤΑ 80 AFFIDEA (Άκης Χατζηαντωνίου): Κομητούδης 2π. (2 μπλοκ), Μάρκου 17 (14/19επ., 1 μπλοκ, 2 άσσοι), Λίσον 8 (4/4επ., 4 μπλοκ), Κοβάσεβιτς 9 (6/13επ., 2 μπλοκ, 1 άσσος, 47%υπ., 27%αρ.), Κρικ 3 (2/6επ., 1 μπλοκ), Χόρβαρθ 8 (4/13επ., 2 μπλοκ, 2 άσσοι, 25%υπ., 25%αρ.) / Ντάκουρης (λ. – 67%υπ., 33%αρ.), Μανωλάκης 8 (4/13επ., 2 μπλοκ, 2 άσσοι).

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. (Αργύρης Ψάρρας): Μπούσα 13π. (12/30επ., 1 άσσος), Τιέλ, Μπίσετ 5 (4/5επ., 1 μπλοκ), Αντράντε 5 (5/13επ., 61%υπ., 29%αρ.), Μπαρμπούνης 10 (10/21επ., 33%υπ., 33%αρ.), Μπάσης 1 (1 άσσος) / Γκούζντα (λ. – 65%υπ., 30%αρ.), Δρογκάρης 1 (1/1επ.), Παλέντζας 1 (1 άσσος), Χατζηνικολάου 1 (1/3επ.), Ντανίλ 2 (2/3επ.).