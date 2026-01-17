Παρότι βρέθηκε να κυνηγά το σκορ από νωρίς, ο ΑΟ Θήρας γύρισε το παιχνίδι και έφυγε νικητής από τη Μίκρα με 3-1 σετ απέναντι στον Άρη, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Volley League Γυναικών.

Σε ένα ματς με διαφορετικό βαθμολογικό βάρος για τις δύο ομάδες, η ομάδα της Σαντορίνης κατάφερε να επιβάλει τον ρυθμό της μετά το πρώτο σετ και να πάρει ένα πολύτιμο εκτός έδρας τρίποντο.

Με τη νίκη αυτή έφτασε τους 24 βαθμούς και ισοβαθμεί στην 5η θέση με ΖΑΟΝ και ΠΑΟΚ, ενώ ο Άρης γνώρισε ακόμη μία ήττα και παραμένει στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας με 7 βαθμούς, πάνω μόνο από τον Ηλυσιακό.

Το ματς

Οι γηπεδούχες μπήκαν πιο δυνατά στην αναμέτρηση και πήραν από νωρίς προβάδισμα (4-1, 12-8), διατηρώντας τον έλεγχο μέχρι το τέλος του πρώτου σετ. Παρότι η ομάδα της Σαντορίνης πλησίασε στους τελευταίους πόντους (21-20), ο Άρης κράτησε την ψυχραιμία του και έκανε το 1-0 με 25-22.

Η εικόνα άλλαξε στο δεύτερο σετ, με τις φιλοξενούμενες να εμφανίζονται πιο σταθερές και αποτελεσματικές. Ο ΑΟ Θήρας πήρε μικρό αλλά σταθερό προβάδισμα, με τον Άρη να ακολουθεί στο σκορ και να μειώνει προσωρινά σε 18-20, χωρίς όμως να μπορέσει να διεκδικήσει κάτι περισσότερο, με αποτέλεσμα την ισοφάριση σε 1-1.

Το τρίτο σετ είχε ξεκάθαρο πρωταγωνιστή την ομάδα της Σαντορίνης. Με απόλυτη κυριαρχία σε σερβίς και επίθεση, ο ΑΟΘ δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης και έφτασε άνετα στο 25-16, παίρνοντας το προβάδισμα στο παιχνίδι.

Στο τέταρτο σετ, ο ρυθμός ήταν παρόμοιος στα πρώτα σημεία, με τον ΑΟ Θήρας να προηγείται με 13-9. Ο Άρης, όμως, αντέδρασε δυναμικά, έφερε το σετ στα ίσια (22-22) και πέρασε μπροστά με 23-22, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση. Εκεί, η εμπειρία και η ψυχραιμία των φιλοξενούμενων έκαναν τη διαφορά, με τη Θήρα να παίρνει τους κρίσιμους πόντους και να «κλειδώνει» τη νίκη με 26-24.

Διαιτητές: Τσιούλα, Κουκουμάκας Π., Παρατηρητής: Μιχελινάκης, Επόπτες: Σταυρίδου, Ψύχου, Γραμματεία: Παναγιωτίδου.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-6, 16-12, 21-19, 25-22

2ο σετ: 5-8, 15-16, 18-21, 21-25

3ο σετ: 5-8, 10-16, 13-21, 16-25

4ο σετ: 4-8, 13-16, 18-21, 24-26

*Οι πόντοι του Άρη προήλθαν από 8 άσσους, 50 επιθέσεις, 5 μπλοκ και 23 λάθη αντιπάλων και του ΑΟ Θήρας προήλθαν από 4 άσσους, 70 επιθέσεις, 11 μπλοκ και 13 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 1-3 (25-22, 21-25, 16-25, 24-26) σε 110'

Α.Σ. ΑΡΗΣ (Χρήστος Πάτρας): Τόλιου 2 (0/1 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Πολυνοπούλου 15 (9/19 επ., 4 άσσοι, 2 μπλοκ), Γζουντέλη 6 (6/20 επ., 38% υπ.-05% άριστες) Μερτέκη 9 (7/36 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 65% υπ.-25% άριστες), Ζαντοροϊνάι 26 (24/52 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Βανζάντ 3 (3/7 επ.) / Γεωργιάδου (λ, 60% υπ.-20% άριστες), Λεοντζίνη (λ), Μπαρμπαλιού 1 (1 άσσος), Λαμπριανίδου 1 (1/2 επ.), Αντωνιάδου, Μουστάκη, Ευθυμιοπούλου.

Α.Ο. ΘΗΡΑΣ (Μανώλης Σκουλικάρης): Αντσάντε 1 (0/3 επ., 1 μπλοκ), Πάβισιτς 16 (14/34 επ., 2 μπλοκ, 38% υπ. - 00% άριστες), Σιρίνινα 17 (11/13 επ., 2 άσσοι, 5 μπλοκ), Μάασε 20 (18/38 επ., 2 μπλοκ), Δημητριάδη 13 (11/17 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Άμποτ 16 (16/35 επ., 54% υπ. - 19% άριστες) / Τουλγαρίδου (λ, 33% υπ. - 07% άριστες), Μπαρμπαλιού, Θωμαΐδου, Γενιτσαρίδη 1 (1 άσσος) Κεραμιτσοπούλου 1 (0/1 επ., 1 άσσος).