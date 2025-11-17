Με τον Φερνάντο Ερνάντεζ να κάνει μία απίθανη εμφάνιση και τον Μενέλαο Κοκκινάκη να τον υποστηρίζει σε μεγάλο βαθμό, ο ΠΑΟΚ επικράτησε του πολύ αξιόμαχου ΟΦΗ στην Κρήτη με 2-3 σε ένα εκπληκτικό ματς που έκλεισε την τέταρτη αγωνιστική της Volley League.

Ερνάντεζ λαμπρός τον οδηγεί. Ο Κουβανός έκανε σπουδαία πράγματα στην Κρήτη και ο ΠΑΟΚ που παρουσίασε εκ νέου προβλήματα και είναι στην αναμονή των μεγάλων αφίξεων Κοβάσεβιτς και Τζέντρικ, επικράτησε του ΟΦΗ με 2-3 στο Ηράκλειο και πήρε μεγάλη ανάσα ενόψει της συνέχειας.

Ο ΟΦΗ μπήκε αποφασιστικά στο παιχνίδι και, αξιοποιώντας τα δυνατά σερβίς του Μολίνα, προηγήθηκε 6-3. Ο ΠΑΟΚ αντέδρασε άμεσα με αντίστοιχο τρόπο χάρη στον Γαλιώτο, ισοφαρίζοντας σε 9-9. Το καθοριστικό σημείο του σετ ήρθε όταν οι Κρητικοί ανέβασαν στροφές και ξέφυγαν 19-14, με τον Μίτιτς να οργανώνει άψογα το παιχνίδι και να δίνει μεγάλη ώθηση στην ομάδα του.

Παρότι ο ΠΑΟΚ μείωσε σε 22-17, το σετ είχε κριθεί, και ο Μιχάιλοβιτς από τη γραμμή του σερβίς διαμόρφωσε το 25-18 για το 1-0.

Στο δεύτερο σετ οι «ασπρόμαυροι» άλλαξαν αγωνιστικό πρόσωπο, πήραν από νωρίς προβάδισμα (6-8, 11-13) και με τους Ερνάντεζ και Κοκκινάκη σε εξαιρετική μέρα στην επίθεση, αλλά και τον Γαλιώτο να αξιοποιεί τους Κάρτεφ και Κόλεφ, απέκτησαν σταθερό έλεγχο. Το προβάδισμα άνοιξε (13-16, 16-21) και με μπλοκ άουτ του Κουβανού διαγώνιου ήρθε η ισοφάριση με 20-25 (1-1).

Το τρίτο σετ ξεκίνησε με τον ΟΦΗ να πιέζει έντονα την υποδοχή του ΠΑΟΚ, φτάνοντας γρήγορα στο 7-3 και κατόπιν στο 11-7. Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να μείνει κοντά (16-14 με επίθεση του Κοκκινάκη), αλλά ο σχεδόν αλάνθαστος Μολίνα οδήγησε τους γηπεδούχους σε νέο ξέσπασμα και στο τελικό 25-18 για το 2-1.

Στο τέταρτο σετ ο ΠΑΟΚ, με αιχμή του δόρατος τον Ερνάντεζ, πήρε ξανά μικρό προβάδισμα (6-8, 13-15). Ο ΟΦΗ όμως βρήκε ρυθμό, πέρασε μπροστά με 17-15, αλλά τα δυνατά σερβίς του Καρασαββίδη και το μπλοκ του Κόλεφ γύρισαν το σετ στο 18-19. Δύο διαδοχικά λάθη του Μιχάιλοβιτς ανέβασαν τη διαφορά (19-22), ωστόσο οι Κρητικοί πλησίασαν ξανά (22-23) και έφεραν το σετ στα ίσα (24-24) με μπλοκ του Βαϊόπουλου. Ο απτόητος Ερνάντεζ όμως «καθάρισε» δύο κρίσιμες φάσεις και έστειλε το ματς στο τάι μπρέικ (24-26).

Στο πέμπτο σετ ο ΠΑΟΚ πήρε από νωρίς προβάδισμα (1-3, 6-8), με τον Γαλιώτο να αξιοποιεί ιδανικά Κάρτεφ και Κοκκινάκη. Άσος του Ερνάντεζ και εξαιρετική κατανομή του παιχνιδιού από τον πασαδόρο ανέβασαν τη διαφορά στο 7-11. Ο ΟΦΗ μείωσε σε 9-11 έπειτα από λάθος, όμως ο Κοκκινάκης με δυνατή κόντρα επίθεση και ο Κόλεφ με εντυπωσιακό μπλοκ έφεραν τον ΠΑΟΚ σε τέσσερα ματς μπολ (9-14).

Το παιχνίδι τελείωσε με ακόμα ένα μπλοκ του Βούλγαρου κεντρικού, που σφράγισε το 9-15 και τη νίκη των Θεσσαλονικέων με 2-3 σετ.

Τα σετ: 25-18, 20-25, 25-18, 24-26, 9-15