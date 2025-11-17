Παρελθόν από τον Ολυμπιακό ο Γκαρντίνι

Ο Αντρέα Γκαρντίνι συμφώνησε με τον Ολυμπιακό, να λυθεί το συμβόλαιο του και πλέον οι «ερυθρόλευκοι» αναζητούν τον αντικαταστάτη του.

Τέλος από τον Ολυμπιακό ο Αντρέα Γκαρντίνι. Οι Πειραιώτες έχουν κακό ξεκίνημα την φετινή σεζόν, μετρώντας σε τρεις αγώνες του πρωταθλήματος, 2 ήττες και αποκλεισμό στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League.

Με βάση το φετινό ξεκίνημα και το χαμένο περσινό πρωτάθλημα (με 3-0 στους τελικούς) από τον Παναθηναϊκό, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν συμφωνήσει με τον Ιταλό προπονητή, να λυθεί με κοινή συναινέσει η συνεργασία τους και να μένουν τα τυπικά για την οριστική ολοκλήρωση.

Ο Γκαρντίνι πανηγύρισε στον πάγκο του Ολυμπιακό την σεζόν 2024-2025, το Κύπελλο Ελλάδας, το League Cup και το Super Cup, ενώ έφτασε μέχρι τους «8» του CEV Champions League.