Οι αντίπαλοι των ελληνικών ομάδων στην φάση των «32»

Οι ελληνικές ομάδες μπορούν να διασταυρωθούν μεταξύ τους μόνο σε ημιτελικά και τελικό - εφόσον προκριθούν. Στα ημιτελικά θα μπορούσαν να βρεθούν αντιμέτωποι Πανιώνιος και Παναθηναϊκός.
Όποια από τις δύο ομάδες επικρατήσει - εφόσον προκριθεί κι η άλλη ελληνική ομάδα - θα διασταυρωθεί στον τελικό με την ΑΕΚ.
Το πρόγραμμα των ελληνικών ομάδων:
Τρίτη 25/11
ΑΕΚ - Μέγκαμποξ Γκρουπ Βαλεφόλια, 19:00, Κλειστό Ολυμπιακού Χωριού - Αθήνα
Πανιώνιος - Κορόνα Μπρασόφ, 19:30, Κλειστό «Ανδρέας Βαρίκας» - Αθήνα
Τετάρτη 26/11
Ντούντινγκεν - Παναθηναϊκός, 20:30, Λέιμακερ Ντούντιγκεν - Ελβετία
Τρίτη 02/12
Κορόνα Μπρασόφ - Πανιώνιος, 18:00, Κλειστό «Ντουμίτρου Ποπέσκου Κολιμπάσι» - Μπρασόφ
Τετάρτη 03/12
Ντούντινγκεν - Παναθηναϊκός, 18:00, Κλειστό Γυμναστήριο Μετς - Αθήνα
Μέγκαμποξ Γκρουπ Βαλεφόλια - ΑΕΚ, 21:00, Παλακαμπανάρα Πεσάρο
Τα ζευγάρια της φάσης των «32» του CEV Challenge Cup Γυναικών:
1. Οκσίλ – Κασποβάρι Νόι Ροπλάμπντα
2. Ράε ΣΚ – Όλιμπ Πράγας
3. Μπρουσνό – GEN-I Volley Nova Gorica
4. Λουγκόι – Πότσνταμ
5. Τσεσό – Λας Πάλμας
6. Μπάλτα – ΟΚ Νεμπό
7. Νηιρεγκιάζα – Ιλίντζα
8. ΑΕΚ – Βαλεφόλια
9. Χάρο Ριόγια – Μπράγκα
10. Ντούντινγκεν – Παναθηναϊκός
11. Χόλτε – Κρότεντορφ Γκρατς
12. Τσάλου – Ερυθρός Αστέρας
13. Ολυμπιάδα Νεάπολης – Σαρλερουά
14. Οστράβα – Σαφχάουζεν
15. CAV Esquimo – Ντιναμό Άπελντουρν
16. Πανιώνιος – Μπρασόφ
Φάση των 16 (07/01, 14/01)
17. Νικητής 1 - Νικητής 2
18. Νικητής 3 - Νικητής 4
19. Νικητής 5 - Νικητής 6
20. Νικητής 7 - Νικητής 8
21. Νικητής 9 - Νικητής 10
22. Νικητής 11 - Νικητής 12
23. Νικητής 13 - Νικητής 14
24. Νικητής 15 - Νικητής 16
Προημιτελικά (28/01, 04/02)
25. Νικητής 17 - Νικητής 18
26. Νικητής 19 - Νικητής 20
27. Νικητής 21 - Νικητής 22
28. Νικητής 23 - Νικητής 24
Ημιτελικά (18/02, 25/02)
29. Νικητής 25 - Νικητής 26
30. Νικητής 27 - Νικητής 28
Τελικός (11/03, 18/03)