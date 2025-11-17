Οι αντίπαλοι των ελληνικών ομάδων στην φάση των «32»

Προέκυψαν οι αντίπαλοι του Πανιωνίου Betsson, Παναθηναϊκού και ΑΕΚ στους «32» στο CEV Challenge Cup Γυναικών.

Οι ελληνικές ομάδες μπορούν να διασταυρωθούν μεταξύ τους μόνο σε ημιτελικά και τελικό - εφόσον προκριθούν. Στα ημιτελικά θα μπορούσαν να βρεθούν αντιμέτωποι Πανιώνιος και Παναθηναϊκός.

Όποια από τις δύο ομάδες επικρατήσει - εφόσον προκριθεί κι η άλλη ελληνική ομάδα - θα διασταυρωθεί στον τελικό με την ΑΕΚ.



Το πρόγραμμα των ελληνικών ομάδων:

Τρίτη 25/11

ΑΕΚ - Μέγκαμποξ Γκρουπ Βαλεφόλια, 19:00, Κλειστό Ολυμπιακού Χωριού - Αθήνα

Πανιώνιος - Κορόνα Μπρασόφ, 19:30, Κλειστό «Ανδρέας Βαρίκας» - Αθήνα

Τετάρτη 26/11

Ντούντινγκεν - Παναθηναϊκός, 20:30, Λέιμακερ Ντούντιγκεν - Ελβετία



Τρίτη 02/12

Κορόνα Μπρασόφ - Πανιώνιος, 18:00, Κλειστό «Ντουμίτρου Ποπέσκου Κολιμπάσι» - Μπρασόφ



Τετάρτη 03/12

Ντούντινγκεν - Παναθηναϊκός, 18:00, Κλειστό Γυμναστήριο Μετς - Αθήνα

Μέγκαμποξ Γκρουπ Βαλεφόλια - ΑΕΚ, 21:00, Παλακαμπανάρα Πεσάρο



Τα ζευγάρια της φάσης των «32» του CEV Challenge Cup Γυναικών:

1. Οκσίλ – Κασποβάρι Νόι Ροπλάμπντα

2. Ράε ΣΚ – Όλιμπ Πράγας

3. Μπρουσνό – GEN-I Volley Nova Gorica

4. Λουγκόι – Πότσνταμ

5. Τσεσό – Λας Πάλμας

6. Μπάλτα – ΟΚ Νεμπό

7. Νηιρεγκιάζα – Ιλίντζα

8. ΑΕΚ – Βαλεφόλια

9. Χάρο Ριόγια – Μπράγκα

10. Ντούντινγκεν – Παναθηναϊκός

11. Χόλτε – Κρότεντορφ Γκρατς

12. Τσάλου – Ερυθρός Αστέρας

13. Ολυμπιάδα Νεάπολης – Σαρλερουά

14. Οστράβα – Σαφχάουζεν

15. CAV Esquimo – Ντιναμό Άπελντουρν

16. Πανιώνιος – Μπρασόφ



Φάση των 16 (07/01, 14/01)

17. Νικητής 1 - Νικητής 2

18. Νικητής 3 - Νικητής 4

19. Νικητής 5 - Νικητής 6

20. Νικητής 7 - Νικητής 8

21. Νικητής 9 - Νικητής 10

22. Νικητής 11 - Νικητής 12

23. Νικητής 13 - Νικητής 14

24. Νικητής 15 - Νικητής 16



Προημιτελικά (28/01, 04/02)

25. Νικητής 17 - Νικητής 18

26. Νικητής 19 - Νικητής 20

27. Νικητής 21 - Νικητής 22

28. Νικητής 23 - Νικητής 24



Ημιτελικά (18/02, 25/02)

29. Νικητής 25 - Νικητής 26

30. Νικητής 27 - Νικητής 28



Τελικός (11/03, 18/03)