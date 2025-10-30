Όλα αναμενόμενα, τώρα αρχίζει το καλό

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε τη σεζόν σε άντρες και γυναίκες με έναν βασικό στόχο. Η πρόκριση στους ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ είναι ο πιο ουσιαστικός στόχος αυτή τη στιγμή με το τμήμα των ανδρών και των γυναικών να περνάει τα πρώτα εμπόδια και να κάνει σχεδόν τη μισή δουλειά.

Το σενάριο στην ομάδα των ανδρών είναι παρόμοιο τόσο με πέρυσι όσο και με πρόπερσι. Ο Ολυμπιακός τα είχε καταφέρει να μπει στους ομίλους της μεγαλύτερης ευρωπαϊκής διοργάνωσης χωρίς ιδιαίτερη ταλαιπωρία και φαίνεται ότι και φέτος θα υπάρχει μια παρόμοια πορεία. Άλλωστε η ομάδα του Γκαρντίνι πήρε την πρόκριση κόντρα στην Νάπρεντακ δια περιπάτου.

Η μεγάλη πρόκληση έχει να κάνει με τις γυναίκες. Το εμπόδιο της Άστεριξ δεν ήταν ασήμαντο αλλά ο Ολυμπιακός ήταν απόλυτα διαβασμένος και έτοιμος. Ουσιαστικά ότι έχτισε στο πρώτο παιχνίδι το αξιοποίησε κάνοντας μια ακόμα καλή εμφάνιση. Χωρίς να πιάσει το μέγιστο της απόδοσης η ομάδα του Κοβάσεβιτς πήρε άμεσα τα δύο πρώτα σετ που χρειαζόταν για να κλειδώσει την πρόκριση κάνοντας την πιο ουσιαστική οδηγία του Σέρβου κόουτς πράξη. «Κάντε τα απλά πράγματα σωστά». Τόσο απλό και τόσο περίπλοκος ήταν ο τρόπος για τη νίκη.

Η πρωταθλήτρια Βελγίου δεν ταλαιπώρησε ιδιαίτερα την υποδοχή του Ολυμπιακού και αυτό απλοποίησε την υπόθεση. Η Κούμπουρα φαίνεται πως είναι μια σταθερά και πάλι αλλά η βραδιά αυτή ανήκε στην… κουμπάρα της. Η Στεφάνοβιτς κυριάρχησε πάνω στο φιλέ και σαν κερασάκι στην τούρτα έφθειρε την υποδοχή της Άστεριξ. Οι ερυθρόλευκοι είναι μια ομάδα με δύναμη και μέγεθος πάνω στο φιλέ και αξιοποιώντας αυτά τα στοιχεία σε συνδυασμό με το καλό δίδυμο ακραίων στην υποδοχή όλα απλοποιούνται.

Το τρίτο σετ δεν ήταν ικανό να φέρει πολλά συμπεράσματα εφόσον όλα είχαν κριθεί αλλά αυτό που σίγουρα θα κρατήσει ο Κοβάσεβιτς είναι η διάθεση των αθλητριών που ήρθαν από τον πάγκο ακόμα και όταν βρέθηκαν πίσω λίγο πριν το φινάλε του. Το γεγονός μάλιστα ότι η Τερζόγλου ήρθε από τον πάγκο και πρόλαβε να δώσει 7 πόντους και 2 άσσους και 2 μπλοκ είναι ένα σημάδι ότι ο εσωτερικός ανταγωνισμός της δίνει κίνητρο και ενέργεια.

Η Βάσας είναι ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια που θα μπορούσε να βρει ο Ολυμπιακός. Μέσα στην «ατυχία» του όμως πέφτει πάνω σε μια Βάσας που ξεκινάει από το μηδέν. Η ομάδα του Γιάννη Αθανασόπουλου φέτος ξεκινάει από την αρχή χτίζοντας μια ομάδα με πολλά νέα πρόσωπα. Σίγουρα αυτά τα παιχνίδια είναι εκ φύσεως δύσκολα και σίγουρα η Βάσας έχει την εμπειρία. Ο Ολυμπιακός, όμως, παρότι στην Ελλάδα δεν ικανοποιεί φαίνεται πως θέλει όσο τίποτα να μπει στους ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ και θα δώσει όλο το βάρος και την προσοχή του στα διπλά παιχνίδια με την πρωταθλήτρια Ουγγαρίας.