Ο Φλοίσβος κοιτάζει ψηλά

Τα τελευταία χρόνια στο πρωτάθλημα των ανδρών η τετράδα κορυφής δεν αλλάζει. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Μίλωνας και ΠΑΟΚ φαίνεται να έχουν «γαντζωθεί» στις πρώτες θέσεις και κυρίως να έχουν αφήσει πίσω τους όλους του υπόλοιπους. Φέτος. Όμως, τα πράγματα ίσως να είναι διαφορετικά.

Είναι γεγονός ότι συνολικά στο ελληνικό πρωτάθλημα οι ομάδες έχουν αξιόλογα ρόστερ, έχουν φέρει καλούς ξένους και τίποτα δε θα είναι εύκολο για τα λεγόμενα φαβορί. Μέσα στους… διώκτες των εκπλήξεων είναι και ο Φλοίσβος που στο δεύτερο μισό της περσυνής σεζόν έκανε εντυπωσιακά πράγματα.

Η αυλαία άνοιξε δειλά δειλά για τις ομάδες των ανδρών το Σαββατοκύριακο με τους πρώτους αγώνες του League Cup αλλά το δείγμα είναι αρκετά μικρό. Ωστόσο ο Φλοίσβος ήταν αρκετά καλός κόντρα στον Πανιώνιο που με τη σειρά του παρότι ηττήθηκε άφησε επίσης θετικές εντυπώσεις. Η ομάδα του Φαλήρου, λοιπόν, ξεκίνησε με βάση το περσυνό ρόστερ και με πρώτο και καλύτερο τον Κώστα Αρσενιάδη.

Η αλήθεια είναι πως η τελευταία εικόνα του Κώστα Αρσενιάδα πριν τον Φλοίσβο, όταν και βρέθηκε στη γυναικεία ομάδα της ΑΕΚ, δεν ήταν η καλύτερη της καριέρας του. Με την επιστροφή του στο πρωτάθλημα των ανδρών, όμως, και μάλιστα σε μια ομάδα που εκείνη τη στιγμή βρισκόταν στρυμωγμένη για τα καλά και ήταν μια ανάσα από τον υποβιβασμό έκανε εντυπωσιακά πράγματα. Το να κερδίσει μια ομάδα των πλέι άουτ τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟΚ και να πάρει βαθμό από τον Μίλωνα δε συμβαίνει κάθε μέρα.

Αυτά ωστόσο ανήκουν στο χθες, ή μάλλον στο πέρυσι. Φέτος η ομάδα του Φαλήρου στήθηκε για να κοιτάξει στα μάτια κάθε αντίπαλο και κανείς δεν το αρνείται εντός των τοιχών της. Όχι μόνο κράτησε τον Βιλιμάνοβιτς που αποδείχθηκε λίρα εκατό και τον Έγκλεσκανς που ξέρουμε καλά πόσο πολύτιμος διαγώνιος είναι αλλά απέκτησε ακραίο του πρωταθλητή Παναθηναϊκού, τον Φαν Χάρντερεν, και έναν επίσης ακραίο υψηλού επιπέδου σαν τον Κόβαρ. Η εικόνα του Κόβαρ στον Παναθηναϊκό είναι αλήθεια ότι δε θύμιζε απόλυτα ότι είχαμε δει στην Τσιβιτανόβα αλλά ακόμα και έτσι μιλάμε για έναν παίκτη πολύ υψηλού επιπέδου.

Ο Αρσενιάδης έχει βρει για τα καλά το σφυγμό της ομάδας και έκανε σαφές ότι έχει τον τρόπο ώστε να πάρει από τους παίκτες του Φλοίσβου το μέγιστο των δυνατοτήτων τους. Και μία ομάδα με ξένους τέτοιου επιπέδου αλλά και Έλληνες με μεγάλη εμπειρία χρειάζεται ειδική διαχείριση και υπομονή. Αν υπάρχει όμως ένα τεράστιο πλεονέκτημα σε αυτή την ομάδα είναι πως δεν κουβαλάει αυτό που λέμε βαριά ιστορία και βαριά φανέλα. Το γεγονός ότι είναι μια ομάδα καινούργια που τώρα χτίζει την ιστορία της και που δεν έχει την πίεση του κόσμου όπως ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι κάτι που ενδεχομένως να αφαιρέσει κάτι από την πίεση που υπάρχει.

Και φυσικά υπάρχει σαν πολύτιμο μπόνους η απόλυτη στήριξη της διοίκησης. Η διοίκηση της ομάδας σε άριστη συνεργασία με τον Δήμο Φαλήρου έχουν πρόθεση, και το δείχνουν, να στηρίξουν μια μεγάλη προσπάθεια. Αυτό σημαίνει πως ότι μπορεί να στραβώσει μέσα στη σεζόν μπορεί να διορθωθεί άμεσα, όπως έγινε και πέρυσι. Αν στο τέλος της σεζόν ο Φλοίσβος θα μπορέσει να μπει ανάμεσα στους τέσσερις μεγάλους θα το δούμε, το σίγουρο είναι πως ο στόχος για έξοδο στην Ευρώπη την επόμενη σεζόν όχι μόνο δεν είναι απαγορευτικός αλλά μάλλον θα έλεγε κανείς ότι η ομάδα των Νοτίων Προαστίων έχει κάθε δικαίωμα να πιστεύει πως θα το πετύχει.