Κωνσταντινίδου στο SDNA: «Παίζω στη χώρα μου και παίζω σε ένα πρωτάθλημα με υψηλό επίπεδο»

Επέστρεψε στην Ελλάδα για να ηγηθεί της προσπάθειας του Παναθηναϊκού στο δρόμο για τίτλους. Η Λαμπρινή Κωνσταντινίδου είναι έτοιμη να γίνει το μυαλό και η ψυχή στο παιχνίδι των πρασίνων σε μια σεζόν που όπως δήλωσε τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο.

Η σεζόν για σένα ξεκινάει περίπου όπως η περσυνή. Πέρυσι ξεκίνησες με Super Coppa κόντρα στην Κονελιάνο και φέτος ξεκίνησες με φιλικό κόντρα στην Κονελιάνο. Είναι μια δυναμική εκκίνηση που δείχνει ότι ο Παναθηναϊκός ακόμα και στα φιλικά του θέλει τον ανταγωνισμό και την πίεση;

Για εμένα ήταν ένα ιδανικό ξεκίνημα ώστε να μπορέσω να γυρίσω στην Ιταλία. Όταν πήγαινα σκεφτόμουν ότι πέρυσι έχασα εννιά φορές από την Κονελιάνο και μήπως αυτή τη φορά καταφέρουμε να κάνουμε τη διαφορά. Ακόμα και αν χάσαμε αυτά τα φιλικά ήταν ένα δυνατό crush test για εμάς. Όχι μόνο εγώ αλλά και όλα τα κορίτσια είδαμε ένα τρομερό επίπεδο, πολλές είδαν τα είδωλά τους και γενικά ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία.

Είσαι και εσύ ένα καινούργιο κομμάτι στον φετινό Παναθηναϊκό, όπως και πολλά κορίτσια. Αυτό το “rebranding” σίγουρα θέλει χρόνο αλλά υπάρχει καλή βάση, έτσι;

Υπάρχουν κοπέλες στην ομάδα που και πέρυσι και τα προηγούμενα χρόνια αποτελούσαν τον κορμό της ομάδας, όπως η Ειρήνη, η Μανωλίνα, η Πέννυ και αυτό με βοηθάει να μπω ομαλά στο ρυθμό και στο κλίμα της ομάδας.

Έλλειψες ένα χρόνο για να παίξεις στο κορυφαίο επίπεδο. Πως είναι η επιστροφή σου στην Ελλάδα;

Έχει γίνει τόσο ανταγωνιστικό το ελληνικό πρωτάθλημα και έχουν έρθει τόσες καλές ξένες που μπορώ να λέω ότι παίζω στη χώρα μου και παίζω σε ένα πρωτάθλημα με υψηλό επίπεδο.

Πάντα ο Παναθηναϊκός στοχεύει σε όλους τους τίτλους και φυσικά θέλει να κάνει και ένα μακρύ ευρωπαϊκό ταξίδι. Είναι μακρινό ακόμα να μιλάμε για διακρίσεις και τίτλους;

Είναι αυτοί οι στόχοι της ομάδας και ειδικά τώρα που είδαμε και τους ευρωπαϊκούς αντιπάλους δεν είναι τίποτα ακατόρθωτο. Οι προσωπικοί μου στόχοι πορεύονται με αυτούς της ομάδας και για αυτό βρίσκομαι εδώ. Μακάρι να τους πετύχουμε.

Σαν πασαδόρος το παιχνίδι περνάει από τα χέρια σου και επιπλέον ξέρουμε την προσωπικότητα που έχεις. Θα είσαι ένα βασικότατο γρανάζι αυτής της ομάδας όπως φαίνεται;

Θα βάλω τα δυνατά μου για να είμαι!