Ενδέκατος τίτλος για Μπαουτίστα (vids)

Ο 34χρονος Ισπανός, Νο.20 στον κόσμο, έβαλε φρένο στην ονειρεμένη πορεία του 20χρονου Φίλιπ Μίσολικ (Νο.205) επικρατώντας με 6-2, 6-2 και κατέκτησε τον ενδέκατο τίτλο της καριέρας του (δεύτερος στο χώμα).

Αξίζει να σημειωθεί, πάντως, ότι ο νεαρός Αυστριακός αγωνίστηκε μόλις στο πρώτο ATP τουρνουά της καριέρας του, όπου μπήκε με wild card, και με τα αποτελέσματά του θα κάνει άλμα 70 θέσεων στο ranking, μπαίνοντας για πρώτη φορά στο Top 150 (No.135). Πέρυσι τέτοια εποχή ήταν εκτός Top 700!

Τη Δευτέρα, μάλιστα, θα είναι το νέο Νο.1 της Αυστρίας!

