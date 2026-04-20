Η κλήρωση του Τσιτσιπά στη Μαδρίτη

Κόντρα σε qualifier θα ξεκινήσει τη προσπάθειά του στο τουρνουά της Μαδρίτης (ATP 1000) ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Αν περάσει στον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης, τότε θα αναμετρηθεί με τον Αλεξάντερ Μπούμπλικ, Νο.8 του ταμπλό, ενώ ο πιθανότερος αντίπαλος στον τρίτο γύρο είναι ο Κορεντέν Μουτέ.

Όποιος βγει αλώβητος από αυτό το κομμάτι του ταμπλό, λογικά θα συναντήσει στους «16» τον Κάσπερ Ρουντ και στα προημιτελικά Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ ή Φραν Σερούντολο.

Μιλάμε για το κάτω μέρος του ταμπλό, όπου στα ημιτελικά ενδεχομένως να περιμένει ο Σάσα Ζβέρεφ.

Είναι, βέβαια, σημαντικό για τον Στέφανο τουλάχιστον να υπερασπιστεί τους 50 βαθμούς από πέρυσι, για να βάλει φρένο στην κατηφορική πορεία του στο ranking. Θεωρητικά, ο δρόμος είναι ανοιχτός...

Επικεφαλής της διοργάνωσης είναι ο Γιάνικ Σίνερ, που έχει στην πλευρά του τους Άλεξ Ντε Μινόρ, Μπεν Σέλτον και Λορέντζο Μουζέτι.

Οι αγώνες του κυρίως ταμπλό ξεκινούν την Τετάρτη (22/4) και μεγάλοι απόντες είναι οι Κάρλος Αλκαράθ και Νόβακ Τζόκοβιτς.

Οι πιθανοί προημιτελικοί (με βάση το ranking)

Σίνερ-Ντε Μινόρ

Σέλτον-Μουζέτι

Μπούμπλικ-Αλιασίμ

Μεντβέντεφ-Ζβέρεφ