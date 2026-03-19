Έκλεισε το ραντεβού με Ντε Μινόρ ο Τσιτσιπάς (vid)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεκίνησε την πορεία του στο Miami Open με νίκη σε straight sets.

Αν και κινδύνεψε σοβαρά στο δεύτερο σετ, ο 27χρονος τενίστας (Νο.51) ξεπέρασε το εμπόδιο του qualifier Άρθουρ Φέρι (Νο.174) με 6-1, 7-6(4) σε 93 λεπτά και πήρε το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης.

Εκεί, βέβαια, τα πράγματα γίνονται σαφώς πιο δύσκολα, καθώς θα βρει (λογικά αύριο Παρασκευή) απέναντί του τον Άλεξ Ντε Μινόρ, Νο.6 στον κόσμο. Και μπορεί το head to head να «δείχνει» Στέφανο (11-1!), όμως ο 27χρονος Αυστραλός είναι άλλος παίκτης τον τελευταίο καιρό και θεωρητικά είναι το φαβορί για τη νίκη.

Ο Τσιτσιπάς ξεκίνησε δυνατά τον αγώνα με τον Φέρι και κατέκτησε το πρώτο σετ χάνοντας μόνο ένα γκέιμ. Στο δεύτερο, ωστόσο, ο 23χρονος Βρετανός ξεπέρασε τη νευρικότητά του και σέρβιρε πολύ καλύτερα, με αποτέλεσμα να μη βρίσκει πλέον ευκαιρίες ο Στέφανος.

Έχασε το μοναδικό μπρέικ πόιντ του στο 3-3 και λίγο έλειψε να... μπλέξει στη συνέχεια, καθώς ο ο Φέρι βρέθηκε με τρία σετ πόιντ (τα δύο συνεχόμενα) στο 4-5. Ο Στέφανος κατάφερε να ξεφύγει με τη βοήθεια του σερβίς του, έστειλε το σετ σε τάι μπρέικ και εκεί έκανε πειστική εμφάνιση, για να κλείσει τελικά τον αγώνα.

Το ματς με τον Ντε Μινόρ είναι σίγουρα ένα μεγάλο τεστ και ενδεχομένως να παίξει ρόλο στην ψυχολογία των δύο παικτών το head to head... Να δούμε αν θα μπορέσει να «πατήσει» πάνω σε αυτό ο Στεφ!