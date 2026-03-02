Αποκλεισμένος στο Ντουμπάι ο Μεντβέντεφ (vid)

O Ντανίλ Μεντβέντεφ δεν μπόρεσε να χαρεί τον 23ο τίτλο της καριέρας του στο Dubai Tennis Championships, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ο 30χρονος Ρώσος δεν έχει τη δυνατότητα να αναχωρήσει από το Ντουμπάι και το ίδιο ισχύει, μεταξύ άλλων, για τους Τάλον Γκρίκσπορ, Αντρέι Ρούμπλεφ και τους φιναλίστ του διπλού Χάρι Χελιοβάρα, Χένρι Πάτεν, Μαρσέλο Αρέβαλο και Μάτε Πάβιτς.

Αυτό σημαίνει ότι είναι σε κίνδυνο η συμμετοχή τους στο Indian Wells (ο Γκρίκσπορ είναι έτσι κι αλλιώς τραυματίας), που ξεκινάει αυτή την εβδομάδα.

Ο Μεντβέντεφ, πάντως, μίλησε με αρκετή ψυχραιμία στο Bolshe, όπου περιέγραψε την κατάσταση και τόνισε ότι δεν θα... τρελαθεί κιόλας αν δεν καταφέρει να αγωνιστεί στο πρώτο Masters της σεζόν.

Για την ώρα, ο εναέριος χώρος στο Ντουμπάι παραμένει κλειστός μέχρι και αύριο (3/4) το μεσημέρι. Μεντβέντεφ και Ρούμπλεφ έχουν μπάι στον πρώτο γύρο, οπότε θα κληθούν να αγωνιστούν Παρασκευή (6/3) ή Σάββατο (7/3).