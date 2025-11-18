Πρεμιέρα κόντρα στην Ιαπωνία η Ελλάδα

Η Ελλάδα θα ξεκινήσει την πορεία της στο United Cup 2026 απέναντι στην Ιαπωνία της Ναόμι Οσάκα.

Η Team Greece κληρώθηκε στο Group E του Περθ και θα κάνει πρεμιέρα στις 2 Ιανουαρίου, με την αναμέτρηση να αρχίζει στις 11.00 ώρα Ελλάδας.

Η δεύτερη αντίπαλος της ελληνικής ομάδας είναι η Μεγάλη Βρετανία και το tie θα γίνει στις 5 του μήνα, πάλι στις 11 το πρωί.

Το Περθ φιλοξενεί άλλα δύο γκρουπ (με ΗΠΑ-Ισπανία-Αργεντινή και Ιταλία-Γαλλία-Ελβετία) και στα προημιτελικά περνούν οι νικήτριες κάθε γκρουπ, καθώς και η καλύτερη δεύτερη.

Τα ημιτελικά (10/1), όπως και ο τελικός (11/1), θα διεξαχθούν στο Σίδνεϊ.

Θυμίζουμε ότι κάθε tie περιλαμβάνει δύο ματς μονού και ένα μεικτού διπλού (με σούπερ τάι μπρέικ στο τρίτο σετ).

Η διοργάνωση διεξάγεται 5 με 11 Ιανουαρίου.