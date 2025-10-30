Επιστρέφει στο Ρότερνταμ το 2026 ο Τσιτσιπάς

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αγωνιστεί και τη νέα σεζόν στο 500άρι του Ρότερνταμ (9-15/2).

Οι διοργανωτές του τουρνουά ανακοίνωσαν τη συμμετοχή του κορυφαίου Έλληνα τενίστα, που πέρυσι είχε ηττηθεί στα προημιτελικά από τον Ιταλό Ματία Μπελούτσι.

Θα είναι η όγδοη παρουσία του στην ολλανδική πόλη και η καλύτερη εμφάνισή του ήταν το 2022, όταν έφτασε στον τελικό και ηττήθηκε από τον Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ.

Το ερώτημα που προκύπτει τώρα είναι αν ο Τσιτσιπάς θα παίξει στο Davis Cup tie της εθνικής με το Μεξικό, το οποίο θα διεξαχθεί το διήμερο 6-7 ή 7-8/2.

Πολλά, βέβαια, θα εξαρτηθούν τόσο από την επιφάνεια που θα επιλέξει η ΕΦΟΑ, όσο και από το πόσο βαθιά θα προχωρήσει ο Στέφανος στο Australian Open (18/1-2/2).