Ο μεγαλύτερος τελικός για Φονσέκα! (vid)

Ο Ζοάο Φονσέκα λύγισε στα δύο σετ τον Τζάουμε Μουνάρ στη Βασιλεία (ATP 500) και θα διεκδικήσει αύριο (26/10) τον δεύτερο τίτλο της καριέρας του!

Εξαιρετικός για άλλη μια φορά ο 19χρονος Βραζιλιάνος (Νο.46), επικράτησε του 28χρονου Ισπανού (Νο.42) με 7-6(4), 7-5 σε 1 ώρα και 55 λεπτά και έγινε ο πρώτος τενίστας από τη χώρα του που φτάνει σε τελικό σε 500άρι!

Θα είναι ο δεύτερος και μεγαλύτερος τελικός της καριέρας του και θα βρει εκεί τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φοκίνα και τον Ούγκο Ουμπέρ. Στον πρώτο, τον περασμένο Φεβρουάριο στο Μπουένος Άιρες, είχε πάρει τη νίκη σε βάρος του Φραν Σερούντολο.

Πριν έναν χρόνο ο νεαρός τενίστας ήταν εκτός Top 150, όμως τώρα πλησιάζει τους πρώτους 30 του ranking και αν καταφέρει να κατακτήσει τον τίτλο στην Ελβετία θα σκαρφαλώσει στο Νο.28. Και σε αυτή την περίπτωση θα είναι λογικά seeded στο Australian Open, στο πρώτο Grand Slam της νέας σεζόν.